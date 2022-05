"UUED" UIMASTID EESTIS ⟩ Kahjude vähendamine sünteetiliste sõltuvusainete ajastul

TAI spetsialistide osutusel on isotonitaseeni kriminaalse koguse piir Eestis praegu 0,05 grammi. Teemaga kursis olevate tarvitajate kinnitusel tähendab see aine reaalse lahjendatuse astme juures, et ka kuni 300 «voldiku» ehk annuse eest ei saa kriminaalkorras karistada – eksperdid on aine kanguse hindamisel 30-kordselt mööda pannud. Viide sellele apsule (mida ametkonnad praegu praavitavad) ei ole mõeldud nöögina kohtuekspertide pihta, kaugel sellest. Pigem tahan eksitusele tähelepanu juhtides rõhutada, kui keeruline ja komistuskividerohke võib olla NPS-idega seonduvate otsuste ja seaduste tegemine. Olukorras, kus ainete tootjad ja pakkujad on keelustamist jõustavatest ametkondadest peaaegu alati mitu sammu ees, on see suisa Sisyphose koorem. Märksa mõistlikum oleks samu ressursse rakendada esmajoones NPS-ide ohtude vähendamiseks, ent seda takistab keelustamispoliitika süngevõitu raudreegel.

Mida karmimad on aineid keelustavad seadused (või mida jõulisemalt neid jõustatakse), seda kangemad on uimastid. Foto: Global Commission on Drug Policy

NPS-id – ennustatav reaktsioon keelustamisele

Minu kui uimastipoliitikavaatleja ja -kriitiku hinnangul on peamiseks põhjuseks, miks uimastiturgudele ilmuvad lakkamatult aina uued ja uued sünteetilised sõltuvuskemikaalid, nn keelupoliitika rusikareegel (ingl iron law of prohibition) – põhimõte, mille sõnastas USA kanepituru reguleerimise pooldajate ühingu NORML tegevjuht aastatel 1992–1995 Richard Cowan ja mis ütleb, et mida karmimad on aineid keelustavad seadused (või mida jõulisemalt neid jõustatakse), seda kangemad on uimastid. Asjaolu, et sellel reeglil praktiliselt puuduvad erandid, on kõigi ajalooliselt luhtunud uimastikeelustamispüüdluste, sh Eesti opioiditragöödia, peamine põhjus.

NPS-id kujutavad endast probleemi kõigile osapooltele. «Disainerdroogide» peatumatult suurenev hulk on probleem riikidele, mis ei suuda nende ainete turgu reguleerida ega nende müüki ohjeldada (ka mitte range keelustamisega, nagu oleme korduvalt näinud). Kontrollimatu äri NPS-idega mustal turul on probleem tarvitajate jaoks, kes ei saa peaaegu kunagi päris kindlad olla, mida nad tarvitavad või kuidas mõjub järgmine annus. Samuti ei ole NPS-ide mõju enamasti see, mida tarvitajad soovivad – eriti stimulantide puhul on väga tavaline, et tarvitaja soovib midagi konkreetset, nt amfetamiini või kokaiini, aga saab midagi tundmatut, ootamatut, odavamat ja enamasti vähem meeldivat. Olukord on problemaatiline uimastitega äritsejatele, kuna üleannustamiste ennetamine teenib ka nende huve – surnutele ju aineid ei müü, lisaks tõrjub halb maine kliente ja tõmbab politsei tähelepanu.