MAGALATUUR VÄIKE-ÕISMÄEL Y-FILES SPECIAL III ⟩ Anomaalsest Õismäest Igor Volkega

«Juhtum Õismäel enne Suurt Reedet, 1995 (PPS)

«Omapärane kokkupuude leidis aset 13. aprillil 1995. Oma veidrast kogemusest rääkis mulle nädal peale toimunut J.K., kes töötas Õismäe ja Harku järve vahel olevas autoparklas valvurina. Kell 16.30 võttis ta valvekorra üle, vestles paarimehega, siis tulid valvuriputkasse veel kaks lahkuvat töökaaslast, kellega koos võeti 200g viina. Natuke lobiseti ning lahkuti. Oli hämardunud ja kell oli 17. J.K. pani territooriumi tuled põlema, vaatas registripäevikus, et kaks autot tulemata – üks oli pangaauto ja teine «Kalevi» direktori auto. Edasi räägib J.K.:

«Vaatasin territooriumi kontrolliva pilguga ja korraga näen, et valvuri soojaku akna taga kaks kogu. Võtan ära lugemisprillid ja näen – üks pikem ja teine lühem mees, heledate, hiinlase tüüpi nägudega. Läksin välja vaatama, seal polnud kedagi. Tulin tagasi, istusin tugitooli, panin jalad lauale, mõtlesin, et võtan lonksu viina, aga ei saanud, sest akna taga miski hõljus. Üleval soojaku parempoolses nurgas värelesid imelikud valgusklotsid. Peas käis korraga selge mõte nagu oleks keegi öelnud «Lohusalu». Hetk hiljem olid ruumis sees kirjutuslaua kõrval need kaks meest. Nad olid ühtlases hallis riietuses ja libisesid nagu ruumis ülevalt alla ning istusid seejärel diivanile. Tundsin, et silmad kipitavad, nagu oleks liiva täis. Märkasin aknast, et väljas tuled kustusid. Mõtlesin, et pakun meestele viina. Nad reageerisid selle peale kuidagi imelikult. Ütlesin veel, et pange lõuatäis. Mulle lõi imeliku tunde sisse. Need tegelased toimetasid või seletasid midagi omavahel ja ka minuga, kaua, ei oska öelda. Kui lugu lõppes, siis tegelased kergelt nagu hõljusid ja kadusid akna suunas ning kadusid ka veidrad valgused toa ülemises nurgas. Ja nüüd olin endast täiesti ära. Proovisin lugeda, ei sobinud. Proovisin viina – see oli jälgi maitsega. Arvasin, et hakkan lolliks minema. Hommikul andsin vahetuse üle, jututuju oli kadunud. Pakkusin paarimehele poolikut viina ja see küsis, mis solk see on. Ei tahtnud enam jätkata ja lahkusin. Kiirustasin koju, üle tee, mitte kaugel. Hakkasin lifti kutsuma ja enne nupu vajutamist tuli lift. Liftist tulid välja kaks meest, olid minust pikemad, pidin üles vaatama. Üks oli teisest pool pead pikem, ka need olid jaapanlaste või hiinlaste välimusega. Jälle kõlas peas mõte – Lohusalu. Kui oma korrusel välja läksin, andsin uksekella ja vastu tulnud elukaaslane küsis, mis lahti on. Läksin elutuppa ja kirjutasin ajalehe servale – Lohusalu. See nimi oli mulle võõras ja ma ei tahtnud, et see mul meelest ära läheb. Esikupeeglist nägin, et silmad punetasid. Ei tundnud end hästi, silmade kipitamine kestis umbes nädala.»