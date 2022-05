SEKS JA LINN ⟩ Kuidas me lahku lähme?

Emotsionaalsetele probleemidele lahenduste leidmine peab saama osaks inimese igapäeva ülesehitusest, kui see liik säilida tahab. Aga ma ei tea, kas see on planeedi Maa elu mõte. Kui ma pean regulaarselt inimestega vaidlema sõja mõttekuse üle, siis võib-olla on asi hoopis selles, et mina oma armastuse-jutuga ei sobi lihtsalt siia «kepi-tapa-korda» maailmakorraldusse. Ma nagu ei oska selle üle kurbust ka tunda, sest olen ju ikka veel elus ja see peab midagi tähendama, niiet samahästi võin ma ju oma naiivsuste külvamist jätkata. Kuna irvitamine ja ähvardamine pole mu veendumusi siiamaani muuta suutnud, siis on tõenäoline, et aja jooksul võin kujuneda veelgi väljakannatamatult õnnelikumaks mõistmises, kui suur ja kõike kattev on armastamise võim. Mida kättesaadavamaks muutub informatsioon välise maailma nähtuste kohta, seda enam võiks meil vaja olla aru saada sisemiste protsesside liikumistest. Aga juba millegi sellise välja ütlemisel kuulen ma kusagilt oma kuklast fraase nagu «tra, mida ajad?» – ja ausalt, mu reaktsioon selle peale inimene munni saata tuleneb sellest, et ma ei pea kellelegi õigustama, mida ma tunnen. Kui sulle ei meeldi mu minusus, siis ära tule mu juurde, ole omaette, ära situ mu trippi.

Mida hardcore’im ma olen, seda enam leian ka inimesi ja fenomene, kes ja mis mu teadlikult valitud maailmakogemust toetavad. Selle taustal on muidugi võimekus läbi lõigata arengut pärssivad suhted ja teemad. Kui ma räägin emotsionaalsest arengust ja armastamise võimust, siis ei tähenda see romantilist lällutamist, vaid inimesena arenemist. Armastus tähendab ka oma viha ja agressiooni ära tundmist ja aktsepteerimist ning seda kõike enne, kui negatiivsete tunnete väljendamisest on saanud füüsiliselt agressiivne harjumus. Aus tüli nii iseenda sees kui inimeste vahel, on osa arenemise protsessist, sest millegi harimine, olgu see kasvõi maapind, ongi ebamugav ja rohkem või vähem ebameeldiv. Samamoodi on ju ka füüsilise treeninguga. Ilmselgelt kunst ja religioon ei ole suutnud oma funktsiooni täita, et inimesest hingelist olendit kasvatada, nii et minu meelest on vaja uut lähenemist. Selle lähenemise suund võiks olla seespidine ja alata küsimustega: mis on minu jaoks oluline ning miks ma niimoodi arvan ja tunnen?

Muidugi ma võiks veits vähem möliseda, et oma eesmärki olemuslikult paremini esindada, aga tean ka, et ega see kurbuse igikelts minust nii kiiresti sulada ei saa, mis siinne elu kaasa on andnud. Viha taga on väga tihti kurbus, ent kummagi nende mõistmine on igapäevane otsus. Me ei saagi inimlikkust mõista rohkem, kui oleme mõistnud iseennast – ja sarnaselt äraspidi on tapmisegagi. Kui sõdur on suutnud kedagi tappa, siis on ta sellega tapnud ka osa iseendast, ta on hävitanud inimeseks olemise kogemust. Ja mida sealjuures arvata, kuidas nimetada või lõpetada teema, millest kõikide maailma sõdade juures liiga vähe räägitud on – naiste ja laste vägistamine? Mingiks psüühikahäireks sellist tegutsemist nimetada oleks lihtsalt lahja, sest see on liiga inimlik. Selline taandareng väljub moraali ja tsivilisatsiooni kategooriatest, see on nii vale, et selle jaoks ei leidu isegi sõnu.