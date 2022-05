ENESEREGULATSIOON ⟩ Noorte seas valitseb narkokaos, mida nad ise kontrollivad

Sotsiaalne ringkond on määrava tähtsusega

Kui rääkida keskkooliealiste droogilembelisusest, ei saa rääkida kogu generatsioonist, vaid silmas pidada, et ringkonnad koos oma hoiakutega väga varieeruvad. Selleks, et saada paremat pilti leviku ulatusest ja muudest kaasnevatest teguritest, palusin omaealistel täita Google Formsi küsitluse ning lisaks sain kasutada ühe gümnaasiumiõpilase hiljuti läbi viidud uurimistöö andmeid. Mõlemas küsitluses olid üle poole vastajatest narkootikume ise tarbinud mingil eluhetkel.

Küsitlustest tuli näiteks välja, et enamus vastajate tutvusringkondades suhtutakse uimastite tarvitamisse suhteliselt ükskõikselt, kuni ei minda liiale ja kuni tegu on millegi lahjemaga nagu näiteks kanep. Kui aga hakata tarvitama midagi sünteetilist, siis üldjuhul ollakse üllatunud, pööratakse rohkem tähelepanu ja vajadusel pakutakse tuge, kuid suhtutakse inimesse endasse neutraalselt edasi: «Oleneb kui palju: kui mingi vahest tehakse näffi või mämmi siis on suht poxxui, aga kui see muutub juba probleemiks siis kergitatakse veits kulmu,» võtab üks vastanu kokku, kuidas üldjoontes asi on. Teine vastanu oskas omast kogemusest rääkida, kuidas sõbrad on sekkunud tema tarvitamisse: «Sõbrad suhtusid erinevalt – enamusi mõõdukas tarbimine ei häiri, aga kui hakkasin rohkem tegema, siis võeti mind ikka ette ja räägiti et kuule, nii pole okei.»

Võib öelda, et säärane hoiak noorte seas aitab droogide tarvitamist reguleerida ja kontrolli all hoida paremini kui näiteks riiklikud kampaaniad ning samal ajal ilmestab see, kuidas noored on narkootikumide alal saanud teadlikumaks ning oskavad isegi ennetada ja õigel ajal tuge pakkuda oma tuttavatele, kes lähevad tarvitamisega kuidagi üle piiri.

Narkootikumide kättesaadavus on muutunud tänapäeval teadagi väga lihtsaks. Küsitluse kohaselt teavad suur osa noori kas umbes ise vähemalt 6-7 diilerit või palutakse mõnel sõbral või koolikaaslasel endale aineid vahendada. Hinnad on igal diileril enamjaolt samad. Peamised narkootikumid, mida tarvitatakse on kanep, amfetamiin, ecstasy ja LSD. Ecstasy hind on 6–15 euro vahel, üks plotter LSD’d on 15–25 eurot ning kanepi ja amfetamiini hind on, nagu ikka, 20 eurot gramm. Aga mitmed vastanud viitavad, et mida lähemal kontakt on, seda odavam ka droog.

Kui kättesaadavuse teemaga veel edasi minna, siis saaks rääkida ka retseptiravimite tarvitamise trendist. Retseptiravimid on hakanud just viimasel ajal noorte seas rohkem levima, kuid see sõltub jällegi seltskonnast ja kellelt küsida. See, kas illegaalsete narkootikumide kättesaadavus on kuidagi suurendanud retseptiravimite kuritarvitamist, on hetkel ebaselge. Võib ju arvata, et illegaalsete droogide lihtsama kättesaadavuse pärast on äkki mustalt turult lihtsam kätte saada ka retseptiravimeid, kuid samal ajal võib arvata, et ka psühhiaatrid on hakanud neid leebema käega noortele välja kirjutama.