Eile teatas maksu- ja tolliamet, et märtsi lõpus koorisid nad banaanikonteinerist välja 3,5 tonni väga puhast kokaiini. MTA krüptilisest teatest võib järeldada, et konteineri sihtriigiks võis olla Venemaa, kuid lõpuni ei saa selles kindel olla. Amet ise hindas lasti väärtuseks ligi 500 miljonit eurot. Võttes arvesse Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) hinnangu, et Eestis müüdava kokaiini puhtustase on keskmiselt umbes 58 protsenti, saab välja arvutada, et 3,5 tonnist kokaiinist saaks Eesti turule 7 tonni kokaiini - 130 eurose grammihinnaga teeniks tänaval sellega tulu 910 miljonit eurot. See pole mingi taararaha, sellega lahendaks enamik Eesti probleeme.

Mõistus tõrgub arvutamast, võttes ühelt poolt aluseks, et riigil on Muugalt leitud kokaiini näol nii palju kujuteldavat väärtust ja teiselt poolt, et on reaalselt lugematul hulgal auke, mida selle kujuteldava summaga kinni toppida annaks. 910 000 000 euro eest kokaiini ei ole ainult puhtal kujul narkootikum, selle raha sees on inimeste töötunnid ja ootused saamata jäänud töötasule.

Kui pika triibu sellest saaks? 7 tonni kokaiini on 7 miljonit grammi kokaiini. Ühe allika sõnul saab grammi kokaiiniga 20 sentimeetrise juti, nüüd korrutame selle 7 miljoniga ning saame vastuseks 1400 kilomeetrit. See on Tallinnast Kiievisse ning jääb veel 80 kilomeetri jagu alleski. Kuna narkootikumid olid mõeldud inimestele, võiks riik nende maksumuse ulatuses ühiskonda panustada, leiab Ypsilon, omades samas selgeid ja konkreetsed ettepanekud, kuhu Muuga sadamas teenitud raha paigutada.

Turustamise jaoks võiks olemasoleva endise MuPo, tänase Korrakaitseüksuse ümber nimetada KoKa üksuseks.