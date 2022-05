JÄÄLAHING 1242 ⟩ Episood 1/4. Kes lasi tõde jälle sedapidi paista?

Pikk jutt, sitt jutt! Millegipärast ununes see geniaalne, kuid samas praktiline mõttetera siis, kui asusin kirja panema oma tasapisi kogutud tähelepanekuid 1242. aasta Jääkähmluse kohta. Tänasest algav järjejutt sai enam-vähem ühe jutiga kirja pandud 2019. aasta jõulueelsel nädalavahetusel.

Pärast viimase punkti panemist pole ma seda ise mitte kordagi tervikuna läbi lugenud. Jupiti küll, sest mul jätkus nahaalsust saata see n-ö eelretsenseerimiseks järgmistele korüfeedele: arheoloogiadoktor, Kagu-Eesti hilisrauaaja ekspert Heini Valk; ajaloodoktor, Jäälahingu ekspert (monograafia «1242. Müüti murdes» ilmus 2013. aastal) Andres Adamson; Eesti teedevõrgu ajaloo uurimise grand old man Tõnu Raid (tema uuringutel põhineb minu artiklikese kaalukaim osa – logistika). Heiki Valgult ja Tõnu Raidilt saadud tagasisidet võisin pidada soosivaks. See-eest Andres Adamsoniga kujunes meil välja usin kirjavahetus, et mitte öelda jäälahing, väga paljude minu teksti aspektide kohta. Adamson on hiidlane ja mina saarlane, seda esiteks. Teiseks ei saanud ta ju sugugi ignoreerida seda, et minu hüpotees oli tema poolt 2013. aastal esitatuga üsna risti-vastu. Lõpuks, kui kõik sai ära vaieldud ja kirjavahetus rauges, tundsin ma ennast maailma kõige targema mehena, vähemalt mis puudutab nn mongoli-tatari ikke nüansse. Kui nüüd kellelgi tekib küsimus, et kuidas puutuvad siia mongolid, siis seda ei mäleta ma ka ise praegu täpselt. Võib-olla on sellest juttu kusagil allpool, artiklis?

Et sissejuhatus ei kujuneks pikemaks (ja sitemaks) kui päris jutt ise, tuleb siinkohal selle otsad jõuga kokku tõmmata. Ühesõnaga – vaatamata sellele, et lugupeetud eelretsensendid püüdsid hea sõna ja võõra väega näidata korrigeerimist vajavaid kohti artiklis, ei jõudnud ma selle tegevuseni mitte kunagi (kas juba mainisin, et pärast punkti panemist pole ma seda ise üldse lugenud? Vist ikkagi mainisin... Hea, et kordamine on tarkuse ema!). Alguses ei viitsinud ja siis mõtlesin, et tegelikult vigu või võimalusi asjaolusid teisiti tõlgendada on seal ainult kuskil umbes... ma ei tea kui palju, aga siiski piisavalt vähe, et hüpoteesi asetus muutuks. Kui leiate tekstist faktivigu, siis kirjutage sellest mu blogisse https://teemeiseajalugu.blogspot.com. Seniks aga võetagu teadmiseks, et hüpotees on miski, mis enne teaduslikku tõestuse leidmist jääb hüpoteesiks ehk siis võimaluseks faktidele kuidagi alternatiivselt otsa vaadata.

Kuid ma tänan lugupeetud autoriteete siiralt selle vaeva ja nende õpetussõnade eest, mida nad mulle pühendasid! Kindlasti lugege läbi raamat «1242. Müüti murdes», sest see on väärt tekst, mida on lausa lust lugeda. Üldse lugege kõike ajalooteemalist, mis kätte satub, sest ajalugu on huvitav!