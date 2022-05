VASKJALA INTEKAD ⟩ Kolm kunstnikku. Kolm protsessi. Kolm vaatenurka

Kui ma kunstiga alustasin, mõtlesin tõesti, et «kunstnikud peaksid milleski sõna sekka ütlema, me kõik peaksime tegema kunsti, mis on ühiskonnaga seotud», kuid nüüd arvan, et näen ennast natuke teistsugusena. Ma arvan, et see, et need lauad võiksid ringi liikuda, näitab ilmselt meie suhteid objektidega, nagu me oleme subjekt ja see on objekt. Miski teenib meid. Samuti võiks see teatud viisil rääkida klassist. Ma kasutan sind, sest sa oled minu jaoks funktsionaalne. Ma arvan, et ruumist mõtlemine on juurdunud ka sotsiaalsetes probleemides. Kuidas me ruumi asustame? Kuidas me neile objektidele läheneme? Ma arvan, et see on millegipärast sinna juurdunud, aga ma ei tahaks öelda, et ma tõesti tegelen sotsiaalsete probleemidega, sest ma tunnen ka, et see pole minu roll ja kui tahan olla efektiivne ja töötada sotsiaalsete probleemidega, peaksin olema mõnes teises valdkonnas. Mõnikord tunnen, et mõned kunstnikud võtavad selle ühiskondliku aktivisti rolli omaks ja panevad seejärel oma kunstiteostesse sõnumeid. Mulle meeldivad need kunstiteosed, mis on justkui häirivad, milles on ka minul sõnaõigus, mida saan erinevalt tõlgendada ja sotsiaalsete probleemidega tegelemisel on ka teatud väärtused, mis on just õiged ja mille poole peaksime püüdlema. Ma arvan, et see on keerulisem kunstivaldkonnas, kus on tegemist kujutlusvõimega ja pigem küsimuse püstitamisega. Selles mõttes võib-olla toimiksid sotsiaalsed asjad lihtsalt küsimuse püstitamisega, kuid mõnikord tunnen, et kui see on loosung, võib see töö minu jaoks natuke tappa.