Kombeka luuletaja etikett on juhis luuletajatele. Etiketi eesmärk on viia luule sarnasele kvaliteedistandardile, et Eesti inimesed mõistaksid ühiselt, mis on luule, ning oskaksid ja tahaksid seda tarbida. Samuti loob ühtne luuletunnetus ühiskonna alateadvuses rammusa pinnase riikliku arengukavale vastava kultuurimaastiku tekkeks.