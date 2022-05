JÄÄLAHING 1242 ⟩ Episood 2/4. Teed olid keskajal pikemad kui praegu ja piir liikus

Teiseks jääb mulje, et maid Vahtsõliinast kuni Pihkva järveni haldas ordu, samuti ollakse üsna kindel, et mainitud kohta ehitas mõjuka piirilinnuse ordumeister Burchard von Dreileben. Kuid nüüd ongi saabunud paras moment selleks, et vaadata, kus asus Tartu piiskopkonna ja Pihkva vürstiriigi vaheline piir.

Võtame uuesti appi Mercatori

Tema 16. sajandi viimasel kümnendil trükitud kaardi järgi asus Livoonia (kollane) ja Moskoovia (roheline) vaheline piir Piusa jõel. Samas kohas asub piir ka Jenkinsoni 1562. aasta ning Blaeu 1645. aasta kaardil.

Illustratsioon: Ekraanipauk / autor

Piusa jõge tead?

Kui paljukest seal jõge on, aga kaldad on sellised, et neid nimetatakse ürgoruks ja piki jõge on iga natukese aja tagant liivakivipaljandile antud kohalikuks nimeks müür, näiteks Härma müür. Vot see müür on piir, mis piir on.

Härma müür Foto: Zosma / Wikimedia Commons

Liikuv piir

Kuid piir on asetsenud ka mujal, näiteks oli vahepeal Võõpsu Räpinast veidi idas piirilinn ja sellest läbi voolav Võhandu ja edasi Mädajõgi piirijõed. Arheoloog Andres Tvauri on keskaegsete piirilepingute põhjal paigutanudki Livoonia ja Pihkvamaa vahepiiri sellele joonele, tuginedes 14.–16. sajandi piirilepingutele. Ei oska muud öelda, kui et küllap oli Setumaa näol tegemist pideva tüliõunaga ja võib-olla ei tasuks unustada, et mitte iga piirilepet ei viidudki ellu. Või kui viidi, siis sõlmiti pärast järgmist madinat rõõmsalt uus leping. Kusjuures tollal oli piiri näol tegemist maksualase allumise ja kirikliku kuuluvuse näitajana. Eks piirilähedase ala elanikud pididki arvestama sellega, et mõnikord tuli makse maksta mitmele isandale.

Ikkagi Piusa jõgi

Antud kirjatöö lähtub seisukohast, et oluline vahepiir kujunes keskajal, lähtudes looduslikust takistusest, milleks olid Piusa jõe kõrged ja järsud kaldad. Appi võtame uurimuse «Setomaa asend ajaloolises ruumis: lisamärkusi kaugema mineviku kohta», mille autor on arheoloog Heiki Valk. Kirjutis on internetist leitav, soovitan lugeda. Ei tea me nüüdsel ajal enam midagi Setumaast ega tema uhkest ajaloost. Heiki Valk võtab sel teema kaaluka sõna öelda.