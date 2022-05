No nii. Paar aastat tagasi kirjutas Malle Pärn sellises emalikus (intelligentsemad inimesed ütlevad: patroniseerivas) toonis loo, et aga miks te EKRE-t vaenate. Noh, ilma kontekstita on ju täitsa ilus muinasjutt. Konteksti aga saame kätte, kui lugeda objektiivse ajakirjanduse koorekihti Uued Uudised.

Nimelt, ja ma ei hoia ennast tagasi, on Ivan «Julm Jobi» IV oma seniilsuses jõudnud nii kaugele, et alguses tembeldab Kaja Kallase stalinistiks (käsi südamel, ma ei saa Refilt raha). Kuid samal ajal on Malle jaoks rets probleem see, kui EKRE kohta öeldakse fašistid või mida iganes. Veelgi hullemini paneb Malle südame põksuma – KAABUD. Malle näib peale vaadates küll täitsa tore tädi, kellel tagataskus võiks olla mingisugune tore seljanka retsept, mille peale kogu küla ahhuietab. Aga kuna mul siiski on kontekstitaju, siis mõistan, et tegemist on pelgalt agressiivse tuvifanaatikuga, kes läheb ilgelt leili, kui keegi tema lemmiktuvisid (Marti ja Martinit) ehmatab. Nii on, kes vastu vaidleb, siis palume veel korra mõelda.

Ja tegelikult, puhtalt objektiivsuse huvides, tahtsin märkida, miks Ivan «Julm Jobi» IV on Julm Jobi, mitte pelgalt Jobi. Keiss on aga selles, et viimati suutis ta eilsest «Esimesest stuudiost» kirjutada repliigi, et seal kasutatakse agressorisümbolit – lauad olid Z tähe-kujulised. Sellise lapsiku sita ajamiseks sa pead lihtsalt olema Julm Jobi. Ei andesta ka see, et vanust piisavalt turjal. Julm Jobi.

Sellest kõigest on aga veel vähe. Nagu Pärnu kõige kuulsam mittesüstlanarkomaan Sven on öelnud: «Kurat, kui teha propagandat, siis vähemalt hästi». No nii, sattusin siis mina täna ühe Eesti peavoolumeedia propagandaohvri Facebooki lehele. Nimesid nimetamata, sest kõik juba ju teavad. Ta on igal pool. Elu24 esikaanel elektritõuksiga (objektiivsuse huvides: globalistide tõuksiga). Igal tänava nurgal, kus on vaja karjuda «Maha Kaja Kallase valitsus». Varsti ilmselt ka sinu tütre leerikooli aktusel. Aga päris olulisema teema juurde minnes, siis see leerikooli aktus võib ära jääda. Kurb, eks ole. Raske öelda, kas enne jõuab siin KAPO sekkuda või läheb ta enne peast täitsa segi. Mees, kelle järgi sünnib varsti kodumaine linateos perse kukkunud riigipöördest, «V for Varro».

Idealistlik ellu suhtumine – raisk, kui ma lähen hulluks, siis ma ei tagane ja löön selja taas sirgu! Ideaalne propaganda – loogiliselt järjepidev. Ja ei, see pole nali, aga mees argumenteeris, et kui Ukraina ostab Venemaalt gaasi, siis tegelikult toetab Ukraina ka Venemaa agressiooni. Peale sellist huinjakki hakkab mul küll 15 minutit tagasi joodud (ja ilmselt ka selle kirjatüki ajend) Blue Lagoon ülesse tulema. Et natukenegi rahu ja vaikust luua, siis luban – järgmine lõik tuleb märksa stoilisem.

Nimelt olen viimastel nädalatel lugenud natuke Seneca «Moraalikirju Luciliusele», seal on maestrol tavaks kirja lõppu jätta Luciliusele väike mõttetera. Mul neid pole, aga üks fun fact on aga küll – nimelt on Eesti esikristlased Järvi ja Vooglaid otsustanud oma saadet lühendada kuskil 45 minutile, varasemalt kippus üle tunni minema. Põhjus – nagu põhikooliski, peale 45 minutit läheb tähelepanu kaotsi ja asjad keskmisest rohkem lappama. Ei ole midagi teha, isegi Jeesuse lapsed on kõigest inimesed.

Jääge terveks.

Georgi