Muuhulgas mainitakse artiklis, et Serdjukovi naabrimehe Sergei Ermakovi ettevõte NKM Nord , millel on ka Eestiga seos, võitis 7,5 miljardi rubla suuruse Rosteci hanke. Muuseas, Serdjukov ja Nikolajevitš istuvad koos ka ühe Moskva eeslinna rajooni koduomanike ühistu juhatuses.

Eestiga seob ettevõtet, et NKM Nord kuulub läbi Rootsi keha keha NM Nord Investeringar AB Eesti ühele heldeimale dividendimaksjale – Nordmet AS . Näiteks 2020.aastal maksis Nordmet igale oma omanikule välja 7 miljonit eurot dividende ehk kokku 28 miljonit.

NKM Nordi omanikettevõte Nordmet AS on Eesti üks müstilisi suurettevõtteid – väga suure käibega ja arvestatava kasumiga kontsern, millest infot leiab vähe. Firma registreeriti sajandivahetusel Annelinna korterisse, tegevusalaks värvilise metalli müük. Viimase 22 aastaga on Nordmetist kasvanud edukas kontsern, mis lisaks värvilise metalliga kauplemisele tegeleb ka metalli tootmise ning kinnisvara ostmise, müügi ja rendiga. Majandusaasta aruande kohaselt on neil tütarettevõtteid lisaks Venemaale ja Rootsile ka Horvaatias ja Šveitsis.