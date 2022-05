ARVUSTUS ⟩ Imelapsest kaubamärgiks ehk Kelly Sildaru lugu

Kui keegi ütleb «imelaps», siis võib sealsamas kuulda ka nõndanimetatud produtsentide sõraklõbinat. Seetõttu pole midagi imestada, et andekate teele kipub aferiste, kes ei ole eeskätt huvitatud mitte tähelepanu tõmmanud «ande» edendamisest, vaid võimalusest kellegi arvelt kasumit teenida.

Umbes sellisest fenomenist annab aimu hetkel kahekümneaastase, rahvusvaheliselt tunnustatud vigursuusataja senist elukäiku kajastav teos «Imelaps. Kelly Sildaru lugu». Raamat sündis kirjastust KAVA juhtivate Kalle Muuli ja Valdo Randpere initsiatiivil, kusjuures kirjastajate lühikese sissejuhatuse järgi olnud Sildaru ja tema ema nende esimesel kohtumisel «mõlemad väga reserveeritud, võiks isegi öelda, et umbusklikud» (lk 8). Aga härrasmeeste sõnul olevat «jää kiiresti sulanud» ja juba esimese kohtumise järel jäi jutt, et «kunagi võiks Kellyst kirjutada raamatu küll».

See kohtumine leidis aset 2020. aasta kevadel. Kaks aastat hiljem on kahe vanema härrasmehe mahitusel kirjutatud raamat valmis ja avaldatud, kusjuures praeguseks on see jõudnud juba ka kenakesti segadust tekitada. Muuli ja Randpere lubavad küll teose alguses, et neil õnnestus valmis saada «midagi palju rohkemat», kui algselt plaanitud: mitte «tugitoolisportlase käsiraamatut», vaid «lugu imelapse sirgumisest imeliseks nooreks naiseks, kes julgelt ja ausalt oma loo jutustab». Aga praegu me juba teame, et pärast nõndanimetatud elulooraamatu ilmumist andis noor sportlane KAVA-kirjastuse kohtusse.

Ehkki alguses olevat koostöö sujunud kenasti, siis ilmus teos lõppkokkuvõttes kiirustades, ilma Sildaru lõpliku kooskõlastuseta. See läks sportlase sõnul vastuollu tema ja kirjastuse vahel sõlmitud lepinguga. Paraku ei rahuldanud kohus Sildaru taotlust raamatu müügi peatamiseks ja poelettidelt leiab endiselt pehmekaanelise biograafia, kus «räägib oma loo ausalt ja avameelselt Kelly ise» – vähemalt nii raamatu tagakaanel seisab. Kuidas seletada selles sasipuntras siis mingit selgust?

Loo loost

Aga heitkem pilk loole loo taga – sellele, kust ülepea tärkas mõte noore vigursuusataja biograafia avaldamiseks. Kohe kirjastaja eessõna esimeses lõigus selgitatakse avameelselt, et Kelly Sildarust kõneleva raamatu idee sündis 2017. aasta sügisel, kui Randpere ja Muuli olid just avaldanud Kaia Kanepi elulooraamatu, ja mõtlesid «siis tulevast tööplaani tehes paljudele sportlastele, kuid valik langes lõpuks Kelly Sildarule» (lk 7).

Proovigem vaadata asja ärilisest perspektiivist. Kui raamatute trükkimise eesmärgiks on paika panna «tööplaani» ja teenida kasumit, siis valitakse teemat sihtrühmast, aga mitte sisemisest kunstilisest sunnist lähtudes. On statistiline tõsiasi, et Eestis loevad naised meestest rohkem raamatuid – seepärast on soovitav valida ka teose peategelaseks naine, kuna kaasaegse turuideoloogia järgi on siis enam tõenäosust, et potentsiaalne klient teosega samastub ning selle ka ära ostab.

Lisaks on turundajatele hästi teada elulooraamatute «hea minek Eesti raamatuturul», samuti spordi suur populaarsus võrreldes teiste kultuurinähtustega, näiteks filosoofia või kirjandusega. Kõike seda arvesse võttes on igati «loogiline», et lõpliku žanrina valitakse välja «naissportlase elulooraamat». Küllap žanridebüüdi teinud Kaia Kanepi müüginumbrid õigustasid valitud turundusstrateegiat ning seega tundus populaarse vigursuusataja Kelly Sildaru lisamine «tööplaani» täiesti mõistlikuna.