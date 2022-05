VÕÕRUTUS ⟩ Osa 2. Nüüd mõtlen suitsetamisest ja sittumisest

Sõber, kes mult neid artikleid tellib, ütles, et kirjutamine peab mõnus olema. No ütleme nii, et kui täna taipasin, et selleks, et ma üldse neid artikleid siia jätkuvalt kirjutada saaksin ENDALE sobivat ajakava järgides, pean mingisuguse harjumuse siiski kujundama, ei olnud kohe üldse mõnus olla. Paradoksaalsel kombel saan ma nüüd kirjutada, sest sitt hakkas! Ja selle teema käsitlemiseks pole paremat tunnet kui halb tunne. Vaadake, tööle minemine on peaaegu enamasti alati raskem kui töö tegemine. See on lausa koomiline, kuidas ma suudan kodus «töötamisest» laveerida. Aga päris vältida ka ei saa, sest on teadmine, et mõtteid juba nii palju kogunenud ning millalgi tuleb nad kirja panna. Ühesõnaga, sitt on nii kui nii. See sitt võiks siis vähemalt mõttekas olla. Asja iroonia peitub selles, et kirjutamine on tegelikult puhkus ja vabastav, ent millegipärast on viimased päevad ja nädal kõik vastumeelsed tegevused olnud rohkem meeltmööda kui meelepärased tegevused.

Apaatia. Jõhker apaatia. Seda ei saa ka igavuseks nimetada, sest igavust tundes ta kaob, kui endale mingi meeldiv tegevus leiutada. Mina aga... Ma ei tunne enamik ajast praegu mitte midagi. Ma arvan, et sellepärast ongi kohustuste täitmine hetkel niivõrd meeltmööda, et see on midagi, milles ma ei pea kahtlema. Süüa teha on hea. Magada on hea. Õues jalutamine on hea. Kassiga mängimine on hea. Siin võib muidugi ka väga filosoofiliseks minna, et... Oleneb ju, mille arvelt neid tegevusi teha.

Praegu aga olen ma seisus, kus aega on korraga liiga palju üle, aga kogu aeg on kiire. Mis tähendab, et tegelikult ju ei ole kiire, vaid et mul on jõhker deprekalaadne toode. Ma ei ütleks, et mul krooniline depressioon on. Võib-olla on ka, aga kuna olen iroonilisel kombel siiski ülimalt mõistuseinimene, usun, et pikaaegse harjumustemuutusega ning elukvaliteedi ja inimsuhete parandamisega võib ka ajukeemia paika loksuda. Vahel tundub, et olen võib-olla sunnitud enda sõnu sööma ning juba õige varsti. Olen aga selle variandiga arvestanud, sest see on ainus, mida hetkel teha saan.

Pea on laiali otsas ühesõnaga ja mingi ilge tõmblemine käib kogu aeg. Tahaks kõike korraga. Olen hetkel režiimi enam-vähem paika saanud ja, oi blää, see ajab mind närvi. Ma ei ole kahte kuud ka veel kaine olnud ja selle artikli pealkiri on «Kainus. 2. ja 3. kuu». Minge metsa ausalt. Mis te arvate, kui palju mul praegu motti on kirjutada seda, teades, et ma ei tohi artiklit isegi koheselt lõpuni kirjutada? Ning et tegelikult on hetkel teekond (kirjutamisharjumuse kujundamine) päriselt olulisem kui produkt ise? Sorry, lugejad. Motivatsioon on suhteliselt nullilähedane, tunnistan.

See, et kell juba 13.00 saaks ja ma saaksin pausi teha, on praegu palju meeldivam kui see hetkel käsilolev kirjutamine. Kell on praegu 11:23. Kill me now. Umbes sama tunne valdab mind Messengeris kellegagi suheldes. Ma tean, et inimestele meeldib vestelda chillilit ja pealiskaudselt ja iizi gõuing ja nananaa. Kui ma hakkan kellegagi hommikul vestlema, on lihtsalt tunne, et alustasin kirja, mida nüüd kirjutan päevi või nädalaid. Ja siis on mitu tükki korraga pooleli. Persse, ega ma mingi malemängija pole, kellel samaaegselt mitu mängu pooleli. Ma ei saaks elu sees sellise asjaga hakkama.

Suitsetamine ja sittumine