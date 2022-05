You can find me in the club, bottle full of bub

Look, mami, I got the X, if you into takin' drugs

I'm into havin' sex, I ain't into makin' love

So come give me a hug, if you into getting rubbed

- 50 Cent «In Da Club»

Ukraina sõda on eurosaadikutel mahlad käima tõmmanud. Nii palju relvi, nii palju raha, nii palju vastaseid, keda kasti lasta. Europarlamendis on drill season. Otse loomulikult on parim koht testosterooni, relvade ja raha eksponeerimiseks klubi. Ei saa seega pahaks panna, et Jaak ja Riho sammud sinna seadsid. Küll aga saab pahaks panna nende mannetut möginat klubis tekkinud erimeelsuste selgitamisel. Siin lihtne juhis olukorra adekvaatseks haldamiseks.

Amatöör: «Ma ei ole rassist ega ole midagi selleloomulist öelnud. Üldse mitte. Kõik, kes mind natukenegi tunnevad, võivad seda kinnitada.»

Pro: «Me and my homie Jaak pulled up at the club 'n I was like sup’ my nigga»

***

Amatöör: «Tüli mitte millestki, et kas see riietus on nüüd jakk või pintsak, et kas see tuleb garderoobi jätta või võib selga jätta.»

Pro: «Then this thug came tryna grab my swag. My 10 000 dollar Gucci coat!»

***

Amatöör: Madison selgitas, et kuna sõnelus Terrase ja töötajate vahel jätkus, kutsus Terras endale ise politsei. «Seda saab Riho ka tõestada oma telefoni väljavõttega, et tal on olemas see kõne politseisse.»

Pro: «And then some snitchin' motherfucker got involved and called the feds.»

***

Amatöör: «Esitatud etteheited ja süüdistused on valed ning täiesti alusetud. Seda on kinnitanud ka vahejuhtumi tunnistajaks olnud Hollandi kodakondsusega Euroopa Liidu ametnik. Olen kindel, et õiguskaitseorganid selgitavad välja tõe ning saabub selgus»