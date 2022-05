JÄRELDUSI PANDEEMIAST ⟩ Lähedus suurenes, kuigi tegu oli sotsiaalse distantseeritusega

«No see oli ju selge, et emad on nüüd peale selle, et nad on samal ajal kodukontoris ja nad on ka täiskohaga õpetajad, ja isad istuvad oma tagumikke laiaks. Vabandust. Aga see on nii ja nagu see ei ole okei, minu meelest. See on väga noh, see vanaaegne mentaliteet, et naine köögis ja mingi naise töö on süüa teha ja koristada ja lapsi kantseldada. Ja mehe töö on puhata ja see minu meelest tuli koroona ajal Eestis nagu väga hästi esile, et päriselt me olemegi jäänud vanasse aega kinni – mingisse kiviaega.» (N, 22. Üksik).