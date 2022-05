INIMESE MÕISTATUS ⟩ Kuidas saab keegi nii tark sedavõrd loll olla?

Kui midagi pole võimalik iseenesega mõõta, siis on see inimene. Sealsamas valmistab ta kõige fantastilisemaid tööriistu ja sealsamas loobib süütuid liigikaaslasi kividega surnuks. Sealsamas jutustab jumalast ja sealsamas vahib pornograafiat. Miks on siis nii, et inimene võib ühelt poolt näidata üles suurimat arukust, teiselt poolt minna aga ikka ja jälle mööda taltsutamata tungide lühinägelikku rada?

Inimmõistus võib nii sünnipäraste omaduste kui keskkonna seatud tingimuste tõttu olla nõndavõrd isesugune, et kaks indiviidi saavad oma eluvalikutes, moraalsetes normides ja isiklikus suutlikkuses paista nagu erinevate tähesüsteemide asukad. Kahejalgsete tehnoloogiline võimekus ja globaalne mõju on kasvanud erakordseks just tänu kaugelearenenud suhtlusvõrgustiku, spetsialiseerumise ja üldise tegevuskava olemasolule. Üks hulk indiviide paneb kokku plaani, teine tegeleb detailide valmistamisega, kolmas juurutab lõpp-produkti kasutusele võtmist. See on võimalik ühelt poolt tänu oskusteabele, mida on arendatud ja kasvatatud läbi aastatuhandete, teiselt poolt aga ühiskonna ehk ühise organismina toimimise läbi.

Just sellise tööjaotuse olemasolu ning üldine organiseeritus võimaldabki meil leiutada, konstrueerida ja lõpuks füüsiliselt valmistada ning teiste inimesteni viia kõikvõimalikke teadus- ja tehnikasaavutusi, lugudest ja lauludest rääkimata, mis on muutnud maailma ja meie igapäevast elu. Võiks koguni öelda, et keele- ja kultuurisüsteemiga on inimene loonud omalaadse tehisgenoomi, talletades kogutud informatsiooni ja omandatud teadmisi nii oma elutegevuses kui seda kandvates elementides, masinatest ja raamatutest laulude ning kõikvõimalike kommeteni välja.

Kui organismi arengulugu kirjeldava geneetilise informatsiooni leiab tema DNA-st, siis inimkultuuri tehisgenoom avaldub kõiges, mida kahejalgsed teevad ja räägivad: meie ainelistes leiutistes ja selles, mida me iseenesest arvame. Inimeste loodud tehisreaalsus ja selles opereerimine on nagu ühiskonna DNA-ks, kust võib põhimõtteliselt “lugeda” kogu inimkonna varasemat arenguteed – vähemalt siis, kui ainelisi märke ja nende arengustruktuuri piisavalt tunda.

Üleplaneediline ühisorganism

Seega on inimkond leiutanud viisi, kuidas toimida üleplaneedilise ühisorganismina, mille üksikosised on välja vahetatavad nagu meie kehasid moodustavad rakudki. Inimkonna ajaloost ning teadmistest vaid mikroskoopilisi killukesi omavad üksikindiviidid tulevad ja lähevad, aga tehisgenoomi põhjal toimiv ühisorganism kontrollib ikka raudsema haardega ümbritsevat keskkonda ja aina kasvatab keha.

Ühelt poolt pakub tehnoloogia imelisi võimalusi koostööks looduse ja selle jõududega, teiselt poolt aga ka irdumisteed liikidevahelisest ühiskonnast ehk ökosüsteemist. Viimast ei ühenda ainelised leiutised ega kollektiivne kultuur, vaid organismide omavaheliste suhete sümbiootiline, kosmose ja planeedi “kõrgematest” kavadest lähtuv mehhaanika. Ikka ja jälle on osutatud, et inimtsivilisatsioon paisub kui vähk, mis katab planeeti aina tihedamalt. Piiritu kasvukihk ennustab juba hävingut ka nõndanimetatud peremeesorganismile enesele. Sinine planeet on suremas, ähvardades jätta meile mustjaspunase ning lõõmava maa. See peab aga paratamatult saama ka vähirakkudest moodustunud kasvaja ehk globaalselt ühendatud inimkonna hukatuseks.