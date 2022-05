83 PÄEVA SÕDA ⟩ Kättemaks on ägedam kui seks, võimsam kui kokaiin

Venelased. Tegelikult ma sellist loomalikku viha ei tunne. Vihata võib inimest, aga kuidas sa vihkad marutõbist koera? Mind ei huvita venelased; nad tegelevad iseendale haua kaevamisega. Mind huvitavad okupandid. Nendega ei ole võimalik arendada dialoogi, küll aga saab neile tuupi teha. „Laske mul kontrollida meediat ja ma muudan mis tahes rahva seakarjaks,“ kõlab ühele tuntud propagandaministrile omistatav lause. Tõepoolest — tolle värdja loodud mudelit toetatakse, edendatakse ja rahastatakse nüüdisajal Vene rublade eest. See on ainus sõda, mida ma mäletan, mille ideoloogiliseks põhjuseks on ülesköetud pedofiili paranoiline skisofreenia ning saavutusteks varastatud botased, lasteriided ja pesumasin, mis kuulusid perekonnale, kelle sa irvitades maha lasksid. Need on inimesed, kes tõelist vesiklosetti nähes siiralt üllatuvad. Nende arusaama kohaselt on nende jumalaks (kontseptuaalses tähenduses) Marss, ent tegelikult teenivad nad Orcust. Juba alates sõja algusest 2014. aastal on olnud raske uskuda, et nad tõepoolest tahavad meid tappa ja vägistada lihtsalt lõbu pärast. Sest meile pole vaja komissari selja taha seisma, pole vaja piinamisi politseijaoskondades. Sest meie ei ole nemad. Vene propaganda põhjal saab öelda, et praegu on iga arenenud riik vaikimisi russofoobne, mis tähendab, et see tuleb hävitada. See meenutab midagi, üht teatud verist lehekülge ajalooraamatust… Ainus erinevus on, et fašism sellisel kujul on petlik, silmakirjalik ja, olgem ausad, mannetu. Võimatu on võidelda, kui sa ei tea võitluse põhjust, ja sellepärast ei ole seda nurisõda võimalik võita. Ukrainlased võitlevad, et jääda ellu. Meil ei ole kusagile minna, me ei taha põgeneda, me ei karda. Me tahame kätte maksta; me armastame kättemaksu ja me oskame kätte maksta.