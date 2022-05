Mis siis juhtus?

Algoritmilise Terra token'i (UST) kurssi hoiab dollarile võimalikult lähedal läbi teise, LUNA token'i, tehtavad arbitraažtehingud. UST on (oli) tagatud LUNA token'iga selliselt, et protokoll motiveeris automaatselt UST hinna tõusmisel rohkem LUNAt vahetama (põletama) UST vastu (juurde looma) ja UST hinna allapoole 1 dollari langemisel, olid kasutajad motiveeritud UST-d LUNA vastu tagasi vahetama (UST põletama, LUNAt juurde looma). Nii tagati hinna stabiilsus USD suhtes.

Geniaalne lahendus, kuni enam polnud

Kahjuks polnud optimistlikud platvormi loojad läbi mõelnud olukorda, mil LUNA token'i vastu võiks mingil põhjusel usaldus kaduda. Ja nii see just läks – initsieerituna hoolikalt planeeritud koordineeritud rünnakust. Too nutikas finantstehniline rünnak oli sarnane George Sorose rünnakuga üheksakümnendatel Briti naela vastu, millest tal õnnestus teenida uskumatud 1,1 miljardit naela, ajades Bank of Englandi peaaegu pankrotti.