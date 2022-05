NAISTE ÕIGUSED ⟩ USA abordiõiguste ebakindlusest Arco Vara maakleri reklaamiapsuni

USAs on abordiõigus küsimärgi all, Taliban käskis naistel hakata avalikus ruumis nägu katma ja El Salvadoris mõisteti 30 aastaks vangi naine, kellel juhtus nurisünnitus. Need on asjad, mis toimuvad kaugel, kuid silma nende ees kinni pigistada ei tohi.

USA

Mai esimesel nädalal tuli USA meedias avalikuks sealse ülemkohtu otsuse mustand, mis lükkaks ümber Roe v Wade'ina tuntud kohtuotsuse, millele USA abordiõigus põhineb. Selle ümber lükkamise tulemusena võiksid osariigid iseseisvalt abordiõiguse üle otsustada.

Roe v Wade on USA ülemkohtu otsus aastast 1973, mis kehtestas põhiseadusliku abordiõiguse. Kohtusotsus määras, et osariigid ei tohi keelata aborti naistele, kelle looted pole veel nii suured, et kehavälises maailmas ellu jääda. Tänaseks on elujõulise loote vanus umbes 23 või 24 nädalat.

Uuringute järgi keelaks Roe v Wade'i ümber lükkamisel või nõrgenemisel abordi 26 osariiki 50st. Neist 22-l on juba olemas plaanid ja seadused selleks juhuks, et võimalikult kiiresti tegutseda. Selle juhtumisel liituks USA kolme riigiga, mis on ainsana alates 1994. aastast oma abordiseadust karmistanud – nendeks riikideks on Poola, El Salvador ja Nicaragua.

Ei pea ekspert olema, et jõuda järelduseni – kuid ka eksperdid on seda öelnud –, et abortide keelustamisel ei keelata ära mitte kõiki aborte, vaid turvalised abordid. Samuti mõjutab abortide keelustamine nii USAs kui igal pool mujal just majanduslikult keerulisemas olukorras naisi. Mil majanduslikult kindlustatud naistel on võimalus reisida teise osariiki või riiki, kus abort on legaalne, siis rahata naisel ei jää muud üle, kui rasedust jätakata ning sünnitada või seada oma elu ohtu käesolevate vahenditega aborti sooritades.

El Salvador

El Salvadoris on abort keelatud igal juhul. Vahet pole, kas naine on rasestunud vägistamise või verepilastuse teel, kas naise või loote elu on ohus või kas lootel on elulootus väljaspool naise keha. Abort on keelatud. Ning paistab, et on keelatud ka nurisünnitus – õnnetu juhus, mille osas ei ole naisel mingit sõnaõigust –, sest El Salvadoris mõisteti järjekordne naine süüdi mõrvas, kuna tal toimus nurisünnitus. See naine mõisteti 30 aastaks vangi. Viimase 20 aasta jooksul on seal raseduskomplikatsioonide tõttu kriminaalkorras süüdi mõistetud 181 naist. Viimase seitsme aasta jooksul aga pole ühtegi nõnda tõsist kaasust olnud kui siin kõnealune.

Afganistaan

Kui Taliban Afganistaanis möödunud aastal võimu võttis, väitis organisatsioon, et nad on muutunud. Nad on paremad. Kaasaegsemad. Mõistlikumad kui varem. Võimu võttes lubasid nad, et austavad naisi. Lubavad neil töötada, koolis käia, säilitada nende vabadusi. Need sõnad olid aga lihtsalt soe õhk ja tühjad lubadused.