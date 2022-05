KRÜPTOPORNO ⟩ Eesti mehe juhtimisel arendatakse erootilist NFT-põhist metaversumit

Igatahes on loomisel Pleasure Networki nimeline täiskasvanutele mõeldud ökosüsteem ja esmapilgust alates projekt tõepoolest madalalt lendavat ei tundu: nende Xxxnifty marketplace'is NTF-sid müüvate sisuloojate hulgas on pornostaarid nagu Lexi Lore, Brittany Andrews, Sinn Sage ja Stormy Daniels. Samuti on nende koostööpartneriks Amouranth, Twitchi üks populaarsemaid streamereid, kelle vägitegude hulka kuulub näiteks nii Twitchist, Tiktokist kui Instagramist bänni saamine.

Lisaks on Pleasure Networkil oma krüptoraha $NSFW, mis maksab selle loo kirjutamise hetkel 0.0001317 dollarit. On millalgi maksnud ka 0,001 dollarit, aga praegu on raske coin'i väärtust hinnata, kuna krüptoturg on tänu valitsevale sõjaolukorrale üldiselt maas.

Võtangi ühendust Pleasure Networki tiimi Skandinaavia ja Baltimaade esindaja Ove Lauriga. Mees on igati avatud ning heameelega nõus minu uudishimu rahuldama. Saan teada, et praegu nende omanduses olev maailma kõige suurem täiskasvanutele mõeldud NTF-sid müüv marketplace Xxxnifty on ainult üks avatud nupp malelaual. Xxxnifty muutub õige pea pleasurenifty.com-iks, mis moodustab koos Pleasure Coiniga ainult kaks tükki tulevasest Pleasure Networki täiskasvanutele mõeldud ökosüsteemist.

Edasi on Pleasure'ilt tulemas veel maailma esimene plokiahelal põhinev täiskasvanutele mõeldud sotsiaalne platvorm pleasurely.com, täiskasvanute maailma virtuaalseks moondavad pleasureland.com ja pinktower.app ning makselahendusi pakkuv nsfwpay.com.



Tere, Ove. Paistab nii, et meil on uut eestlase osalusega edulugu oodata.

Tere. No me vähemalt ootame edulugu, arendame midagi päriselt suurt ja oleme oma segmendis «teerajajad».

Ma saan aru, et täiskasvanutele mõeldud ökosüsteem ja virtuaalreaalsus ja see oodatud Web3? Seda viimast ju veel sisuliselt ei ole?

Kui see olema hakkab, ja see on varsti, on tegutsemiseks juba hilja. Metaversumit arendamegi «tagurpidi». See tähendab, et me tahame, et inimestel oleks piisavalt tegevust juba praeguses veebis, enne kui laienemine pihta hakkab, mitte vastupidi. Meil on kõik niipalju kui hetkel võimalik just Web3 standardile ehitatud. Kui seda, jah, juba standardiks kutsuda saab. Igatahes funktsionaalsuste poolest saab meie keskkond küll täielik tipptase olema.

Teie krüptoraha NSFW maksab 0.0001317 dollarit tükist. Kui see peaks kunagi maksma dollar tükist, oleks mul praegu sajaga ostes võimalik 759 301 teha. Päriselt või?

Me ise hinnaga ei spekuleeri, kuid eks loodame ikka. Meeskonna eesmärk on jätkata toote arendust, selle tõhusamaks muutmist ning kui oleme rahul, siis ka seda rohkem turundama hakata. Nagu CZ (Binance’i boss) on öelnud: «Build it and they will come.» See ei ole kindlasti kiireloomulise kasvuga projekt, ent arvestades, kus maal me oma arendusega oleme ja Pleasure Coini hetkelist turuväärtust (marketcap’i), siis potentsiaal on täitsa olemas.

Kui suur osa projektist on eestlaste kanda?