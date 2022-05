LIIKLUS ⟩ Kuidas sa päris kindlasti tapad inimese

Kas teile räägiti autokoolis B-kategooria lubade tegemisel midagi mootorratastest? Minule ei räägitud. Räägiti autojuhist, jalgratturist ja jalakäijast, aga mootorratturitest ei kuulnud ma mitte sõnakestki. Aga oleks pidanud. Igal aastal kuuldub auto ja mootorratturi vahelise õnnetuse põhjustanud autojuhi suudest: «Ma ei näinud.» See ei näinud, järgmine ei näinud, ülejärgmine ei näinud. Inimeste hulgas liiguvad jutud – suur osa inimesi on päriselt uskuma hakanud, et neid ei näegi, nad liiguvad nii kiiresti, et neid polegi võimalik märgata. Aga neid ei märgata kõigepealt sellepärast, et autokoolid ei õpeta B-kategooria taotlejatele neid vaatama. Ammugi, et nad üldse olemas on.

Mootorratturid ilmuvad autojuhtide teadvusse liiklusõnnetuste kaudu. Arutute kihutajatena. Jah, muidugi, mootorratturite hulgas on arutuid kihutajaid, nii nagu autojuhtidegi seas, aga valdav enamus õnnetustest toimub siiski tänavakiirustel ja autojuhi äkkipidurdamisel või mootorrattale ettekeeramise tõttu. Kui 30–50 km/h juures juhtunud avarii klassifitseerub autode puhul üldjuhul suuremaks või väiksemaks plekimõlkimiseks, siis 30 km/h juures murduvad mootorratturi käe-, jala- ja rangluud, sealt veidi alla «arutu» 50 hakkavad minema kaelad ja selgrood... Selle peale oskab õnnetuses osalenud autojuht enamast öelda ainult, et ta ei näinud.

Sa ei näinud

Ma ei pea muide üldse arutult kihutama, et sa mind ei näeks. Ma sõidan sinu kõrvalrajal täpselt sinu kõrval ja sa ei näe mind ikka ja reastud mulle tuimalt külje pealt selga. Ca kaks juhtu nädalas. Sa ei näe sellepärast, et sul on oma kulgemisplaan, su silmad on vaheldumisi tagasivaatepeeglis ja eespool toimuvas ning sa ei näe, mis toimub kohe sinu kõrval. Jah, ma saan paremale tõmmata, mis mul muud üle jääb, hädapärast mahume ka kõrvuti ühele sõidurajale ära ja 99 protsendil juhtudest ma klaarin sinu mittenägemise probleemi ära, aga kui juhtub see õnnetu 1 protsent, siis sa ütled jälle käsi laiutades, et sa ei näinud. Ja jätad mainimata, et sa ei vaevunud vaatamagi. Ja kui sa ei näe mind ka siis, kui ma sulle meetri pealt küljeaknast sisse vaatan, siis on vist palju tahetud, et sa märkaks mind siis, kui sa täpselt mulle ette reastud.

Sa absoluutselt ei näinud

Sa tuled vasakult või paremalt ja sõidad tuimalt ette ja sellepärast, et sa ei näe. Kas päike pimestas või oli midagi muud – telefon piiksus, huulepulk kukkus sülle, vahet pole, tulemus on see, et sa ei näe. Kui meie kohtumine saab liiklusuudistes kajastatud, võtab 70 protsenti lugejatest seda paratamatusena, kuna mootorrattaid ei olegi ju nende arutu kihutamise juures näha. Ja autokoolid väljastavad järjest pimedaile lubasid juurde, ilma et neid vaatama õpetaks. Autojuhid otsivad silmadega jalakäijaid ja teisi autosid, mootorrataste olemasolu pole neile autokoolis õpetatud, neid nad silmadega ei otsi ega leia. Siinne kliima muidugi ka tagab mootorrataste tänavalt puudumise oktoobri lõpust aprilli teise pooleni, mil neid tõepoolest ei näe. Ja kui nad siis jälle tänavail on, on meedias pildid külili tsiklitest, täiendatud autojuhi lühikommentaariga, et ta ei näinud.

Kuidas sa päris kindlasti tapad inimese