SURMAKULTUUR ⟩ Miks ei lasta surnutel edasi elada?

Õigupoolest puudub liberaalses ja vabaturumajanduslikus tehno-ühiskonnas tõsiseltvõetav surmakultuur. Ehk võib selle põhjus peituda ka tõsiasjas, et surm on üks meie aja tabuteemadest. Keha kaduvuse küsimust pole üldiselt viisakas seltskonnas tõstatada, enamik ei taha “sellele” oma peakoopa üksinduseski mõelda. Tänapäevane “teaduslik” inimene on harjunud samastama iseennast oma keelelise identiteedi ja sellest lähtuvalt ka keha konkreetsete piirjoontega. Aga kõik, kes on surma näinud, teavad, et kui midagi peale südame seiskumist säilibki ja “edasi elab”, siis on see just meie keha kui aineosakeste kogum. Elu programmilise teisenemise saavutamiseks tulebki mateeria teatava ainetsükli läbimise järel uuesti algosakesteks võtta ja koguterviku ringlusse tagasi sulatada.

Me teame, et keha ei kao, vaid transformeerub. Aga seda, mida tähendab õieti keeleline kogemus “iseendast”, ei tea päris täpselt keegi. Ometi ei arvata, et kui kaob mälu, siis ollakse ühtlasi ka “surnud”. Baastasandil seame keelelist identiteeti ihulise mateeria o r g a n i s e e r i t u d olemuse kõrval siiski teisejärgulisele kohale. Sellele vaatamata on loo-põhise minapildi kustumine määrava tähtsusega, peatades keelelise narratiivi jätkumise. Mina-pildi kogeja “ise” jääb selles olukorras aga endiselt alles, vähemalt nii antud sündmusteahelat analüüsides meie kultuuris enamasti nähakse. Aga kuna ta ei mäleta oma elusündmusi, kontakte ja staatust, siis on tema võimalus endist elu jätkata põhimõtteliselt välistatud.

Surnute vabastamine

On olnud aegu ja kultuure, kus surnukehade juures peetakse veel päevi pärast elu lahkumist valvet, surnute kehasid sätivad viimseks teekonnaks aga omaksed ise. Industriaalne kaubandusühiskond seevastu lahutab inimest looduslikust elamisprotsessist, nagu ka üha keelelisemaks ja virtuaalsemaks muutuv “mina” kaugeneb kehast kui organiseeritud rakukogumi lähtematerjalist.

Nii muutubki ettekujutus iseendast ja endajärgsusest tõelisemaks tegeliku kehalise maailmakogemuse ees. Seevastu inimeses, kes tunnetab “ise” eksistentsi eeskätt füüsilise kogemusena ning teadvustab aineosakeste vaheliste suhete tähtsust, tekitab tõrget primitiivne valik kiire tuhastamise või minimudelist hauakambrisse kängitsemise vahel. Mõnel tärkab ehk koguni soov elulähedasema elujärgsuse järele, kus surnuid nähtaks eeskätt loodusesse tagasi sulandamisele määratud mateeriana, aga mitte võimalikult “steriilset käitlemist” vajavate jäätmetena.

Et selleni jõuda, võiksime endilt ehk tihedamini küsida: kui südame peatumine on justkui “ise” kadumine, siis kes see “ise” on? Või kuidas tajub maailma meie keha piirjooni moodustav organiseeritud mateeria, mida su pimedas süvas pesitsev “ise” justkui valitseb ja mille läbi eneseteadvus maailma kogeb?