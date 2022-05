REISIPÄEVIK ⟩ Komandeeringus Kopenhaagenis. Kaks korda kallim kebab, poole odavam mahv.

Jälgin inimesi, kohalik seltskond tundub ruff-tuff, siuke terav tänavatarkuse vaib on õhus ning näod on tõsised ja kurjad. Kurjade nägudega inimesed on omavahel sõpsid ja ajavad mõnusalt juttu, nooremad tüübid chillivad keskealise naisterahva kõrval, migrandid kohalikega jne. Üks vanamees huilgab keset tänavat, näeb trööstitult hullumeelne välja aga inimesed on temaga sõbralikud ja rahulikud.

Foto: Christiania lipp

Tagasiteel ei saja enam vihma. Mulle tuleb meelde, et hiljuti Igor Volket kohates rääkis ta ühest Christianiast Eestisse kolinud krimmlasest. Tüübil pidid olema huvitavad georuumilised võimed ja üldiselt sensoriaalselt andekas. Olid Solarise Lidos kohtunud, vend vaatas seal aknast välja ristmikku ja näitas näpuga inimeste peale, kel puudub hing. Kristi arvab, et kõigil inimestel on hing olemas, osadel on see lihtsalt mattunud sita ja träni alla. Ma leian, et hing on nagu muskel, mida peab kasvatama. Kahe peale saame kokku päris hea teooria.

Teine päev

Hotelli hommikusöök on mega. Nordic breakfast – igatsugu juustu ja vorsti, isegi juurviljad on lahedad: värsket hernest, redist, koorimata porgandit ja kahte sorti idusid. Saab ise vahvlit teha. Hommikusöögis askeldab India tädi, tõeline madame, töötleb tervet hotelli crowdi, werkib rahvast. Küsin tuld, leiab lahkelt kamina ja küünalde süütamiseks mõeldud tsäksi.

Käime koosolekul. Püüan keskenduda aga samal ajal vaatan õppimisvõimalusi Kopenhaageni ülikoolis. PhD. Lõunal Paludan Bogcafes. Kanavokk maksab 20 eurtsi. See läeb projektirahadest. Salat ja burks maksavad sama palju. Otsustan veel seedida seda Kopenhaagenis antropoloogia PhD tegemise ideed. Kõnnime ringi. Jääme jalgratturile ette. See sõimleb omaette: «Fucking hell, this day can’t get any worse!» Siin maal tundub jalgratturitel olevat alati õigus ja peatee, isegi kui ei ole õigus ja kui fooris põleb punane tuli. Aga nad tunduvat ikkagist ülinärvis olevat, nad ei naudi isegi sellist riiki. Tahaks talle hõigata «Babe, this day can always get worse!» aga mul suht ükskõik.

Teeme tööd. Peale seda lähme hotelli, seal 17-18 Happy Hour ja esimene drink tasuta. Me moslemitena teeme seda asja loomulikult valesti ja võtame jääteed. Ei, mitte seda pika saare oma, vaid taanlaste isetehtud tavalist jääteed. Mega hea. Vaatan lobbys inimesi ja saan aru, et olen väga suuresti ümbritsetud mulaažidega, tühjade kestadega. Meenub eile Kristiga arutatud hinge olemasolu ja kasvatamise teooria. Lobbys omavahel jutustavatel inimestel puudub nägu ja on vaid mask. Osadel on päris nägu olemas, maski all, sealt kumamas aga osade puhul ma ei näe seda päris nägu, sest neile on töö mask ettepandud ja nad on sellega nii kaua elanud, et nad arvavad, et see on päris, et nende töö on nemad. Jube vaadata.