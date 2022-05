DROOGIPANDEEMIA ⟩ Noored paugutavad koolis aineid ja õpetajad ei saa aru

Mõned lood koolides narkootikumide tarvitamisest

«Ma ei nimeta selle klassivenna nime ega midagi. Aga põhimõtteliselt ta oli saanud neid mingeid anti-hallucination pille. Et kui sa hallukaid näed, siis sa võtad neid ja need nagu tõmbavad maha. Mingi ravim vist? Karbis oli kakskümmend tükki vist ja siis me mõlemad tahtsime ühe võtta.

Mõtlesime, et teeme katki, siis saab triipu teha vms. Aga siis seal sees olid mingid väikesed kuulikesed ja me võtsime mõlemad neid kuulikesi lihtsalt. Kumbki ei kordineerinud, aga klassivennal oli paremini. Ma muutusin nagu konkreetselt näost täiesti valgeks.

Igal juhul siis ma hakkasin klassi taga istudes nägema millegipärast ise hallukaid, nagu mingi punastest täppidest ruudustik tekkis silmade ette, isegi kui silmad lahti hoida, oli seda näha.

Mõtlesin, kas minna välja vms ja siis klassivend tõstis käe, et paluda õpetajal tunni pausile panna, tal on väga paha olla. Õpetajal oli täiesti ükskõik, mingi asendusõpetaja oli, noorem ka, mitte vanem. Nagu mingi 20ndates kindlalt. Siis ma lõpuks läksin ise välja pingile lamama ja on hästi vähe ruumi, kõik on nagu kokku pakitud, nii et see oli veidi ebameeldiv. Jõudsin arsti juurde ka lõpuks ja sain sealt külma vett lihtsalt. Ja siis ma nagu tunni lõpust ei võtnud osa, ja kõige parem on see, et ma sain klassijuhataja tunnist ära, ja see oli väärt sellepärast. Lõpuks kestis mõju mingi kakskümmend minutit kokku.»

****

«Tegin kodus valmis, võtsin kooli kaasa põhimõtteliselt. No ja koolis oli enam-vähem nii, et söögikas 45 minti onju, sööd ära ja siis on see 20 minti järgi veel. Lähed raamatukokku, paned uue tupsu alla, rüüpad lean'i veidi ja siis saad äkki midagi veel õpitud. Ideaalne söögivahetunni sisustamine. Siis läksin tundi ja jumala hea oli olla, ma ei mäleta, mis tund, aga mingi geograafia vist. Sain seda nii ringi kanda, et ostsin värvitu Sprite'i pudeli ja tegin sinna sisse, kuna kui Sprite on värvitu juba, siis see lean muudab selle värvi vms. Nii et sa lihtsalt kannad koolis Sprite'i pudelit kaasas ja kui inimesed küsivad sealt juua, siis on eraldi veepudel ka kaasas, sest et noh, koolis vahepeal vett ikka tahad juua – loomulikult sa ei ütle neile, et see on lean. No mõned mu klassivennad olid teadlikud sellest selles mõttes, et keegi küsib ja nad teadsid, siis pakkusin küll neile, kui nad soovisid, aga vahepeal nad tegid ise ka kaasa.

Minu jaoks oli koolis voolimine nagu pigem see, et mitte et sa koolis voolida saad just, vaid pigem see, et koolis on igav ja siis teed midagi. Samas see fakt, et sa saad koolis midagi tarvitada pakkus ka suurt huvi mulle.»

****

«No erinevate ainete tarvitamine tunnis/vahetunnis oli päris tavaline juhus, aga vist kõige huvitavam juhus oli vähemalt minu arust see: