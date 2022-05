Mis sest, et Ott on maailmameister, peetakse favoriidiks ikkagi kohalikku ralliässa Andrei Novikovi. Otil on spordimehele omaselt arenenud riskitaju, mis härra Novikovil puudub. Eriti Tallinnas, kus Ott soovib pidevalt pidurdada, aga Novikov tuiskab kivistunud ilmel üle ristide ja haljasalade. Masin viliseb läbi põõsaste nii, et mulda pritsib. Tegemist on pohhuistiga, mida kinnitab ka tõsiasi, et konkursile lendas mees ilma kiivri ja kaardilugejata. Öeldakse, et kui sa ikka kõike oskad, siis sul pole karta miskit. Lugemisprillid asendusid lenduri omadega, kuigi säärase linnaralli kapatsiteedi pealt võiks vabalt ka kinnisilmi kihutada.

«Andrei, kas läksite esimesse Kalamaja vahepeatusesse mööda Tehnikat vōi sadama kaudu?»

«Što? Otse läksin!»

Novikovi ainusaks tõsiseks konkurendiks arvab linnarahvas Vladimir «Vova» Sveti, kelle nahaalset sõidustiili tuntakse Tartust Paldiskini. Tihtipeale suisa omal nahal. Svet on mees, kelle leksikast ei leia võõrsõnu nagu sebra ja valgusfoor. Mis seal salata, lühikese jutuga Vladimiri sõnavararast puuduvad ka liitsõnad nagu piirkiirus ja liiklusmärk. Õigusteaduste magister härra Svet kinnitab reeglit, et load ei sõida, ning juhtides Tallinnas raskete ilmastikutingimustega seonduvaid küsimusi, on autorool mehele tuttavam kui ükskõik mis siin maailmas. Eks siis paistab, kumb on kiirem, kas härra Svet või härra Novikov. Topeltvõitu ennustatakse igatahes Keskerakonnale.

Tallinn OPEN konkursil osaleb veel teisigi spordimehi, kellest mõned kavalusega, mõned pragmaatiliselt, katsuvad favoriitidel selga prügiseks teha. Linlaste suureks üllatuseks ja pettumuseks jõudis esimesena Kalamaja vahefinišisse Sotside esipaar Läänemets-Juske, kes ilmus kastirattaga justkui maa alt. Näod mullased ja rattakindad ribadeks, jahutasid asjalikult kurku ning uurisid, kiivrid peas(!), tsaariaegset Tallinna kaarti.

«Vaata Lauri, kunagi asus siin nurgapeal kõrts, mille tagant liikus pisike salajane kaubatee kaugelt Wäike-Tatarski uuli alt otse Juhkenthali liivakoobastesse. Pane sall kaela, seal võib üht-teist alla sadada.»

Näost punane Läänemets astus tagasi pedaalidele ja olgugi et tee oli lauge ja tuul puhus tagant, liikus Sotside Christianshaavlane ülimalt vaevaliselt järgmiste meetrite poole.

«Lauri, kas kuuled?»

«Mähh?»

«Kuidas elukutselised lukumurdjad klõbistavad Poriküla uste all. Rahvas küll karjub, aga minu kõrvu jõuavad vaid tsaariarmee klobisevad kirsad ja veohobuste lõõtsumised. Nõõ härra Läänemets, nõõ!»

Sotsid lubasid linnarahvale, et isegi võistlust juhtides ei hakata edaspidi bussi parkima, vaid ründama ning lisasid, et ringrada, täpselt nagu linnatranspordi juhi töökirjeldus, on ümmargune. Jalgratas on ümmargune. Viru ring on ümmargune. Juske jutt on ümmargune ning tema must-valgel kaardil on isegi Tallinn ümmargune. Siit tuleb kindel võit!

Rahvas ei lasknud Sotside plämast emotsiooni alla ning märgates lähenevat trammi, asuti üksmeelselt juubeldama. Aga kes siis trammiga rallit sõidab? Alguses tundus, et Keskerakond on mingi järjekordse pensionäri võistlusnimekirja nihverdanud, aga vahepeatusesse jõudes seletas silm selgesti Ülemiste vanakest. Taat oli püha viha täis ja näost roheliseks loksutatud. Kippus kohe ropendama.

«No perseots kui aeglane masin.»

Rahvas huilgas järgmise suutäie jujuu ja huhuu ning küll on vahva vaadata kuidas legendaarne papi tekitab noortel agulilastel elevust.

«Sitt nagu pilliroo kõrs. Ptui mis trammiloks. Ülemiste angerjad kohanesid ka kiiremini, kui see naine mööda Tallinnat purjetab.»

Ei tea, kas vanataat üldse linnatranspordi juhiks sobib? Töö pole kerge! Linnavõimu peremaffias tuleb usaldus jõuga välja teenida. Näidata oma külma närvi ja stabiilset kätt ning ka autoroolis tõestada ametisse jäänud Boroditši onupoegadele, et jalg on raske ja ohutunne null. Kontor nagu Boroditši sünnipäev. Kogu linnatranspordi amet kõneleb sarnast vanglamaneeri ja telefonivestlused lõppevad veidras krüptilises koodis. TLT sõnastik? Ülemiste vanake ei peaks oma vettinud kätega nädalatki vastu, sest kantselei ruumidesse sisenemiseks tuleb kasutada Boroditši pikka ülisalajast koputust. Varblane on positsioonil ja nii edasi.

«Sa tulid kontorisse?»

«Ei, vabandust – tuvi on pesas.»

«Sa oled koosolekul?»

«Sorry – tihane on katusel.»

«Sa oled autos?»

«EI, PERSSE, MA OLEN KOOLITUSEL IDIOOT BLJÄT.»

Aga vähemasti lubati vanakesel võistelda. Leiutati pensionärile tegevus. Vot, kuidas Tallinn oskab eakaid hoida. Igale võistlejale tasuta rallisuppi!

Seejärel nagu tellitult viskas ringrajal tuld ja sädemeid. Kolmandana, täpselt sama vahefiniši ajaga saabusid suurfavoriidid Novikov ja Svet Mercedestel. Esiklaas täis ajalehti ja jalutuskeppe, hammustati amps pirukat ja keevitati väikese auringiga tagasi kesklinna suunas. Need mehed mõistavad rahvale mängida ning seda ometi linlased ootavad.

«Härra Svet, kuidas konkurss möödunud on?»

«Panin alguses kohe tulemaõ, Kompassi kandis sõitsime Novikoviga veidi puusse jaõ kohalikud Kadrioru indiaanlased andsid õige otsa kätte, muidu oleks ma ei tea kuhu Muugale põristand. Tallinn on väga ilus linn, midagi pole halvasti öeldõ. Vanalinn ja Tõnismägi ja kus me veel käisime Andrei? Kuradi mere ääres. Autoliiklus on perses, aga me ise panime puusse, nõh, oma viga.»

«Nael kummi!»

Ainus, kes veel Kalamaja vahefinišisse jõudnud pole, on Ott Tänak. Kuuldavasti istub Eesti esipaar Tänak-Järveoja Tartu maanteel ummikus. Mingi avarii äkki? Õppesõidu auto võib ees olla. Tee-ehitus? Konkurss pakib tasapisi Kalamajas kokku ja eks siis Kalamaja kassid juhatavad Hyundai mehed tagasi Ülemiste poole keerama. Ott ja tema Hyundai meeskond oleks muidugi dream team Tallinna linnatraspordi korraldust juhtima, aga konkursil ei tehta järeleandmisi. Peab vaid ise mees, no muidugi, olema ja koha linnaametisse välja sõitma. Reportaažiga tagasi Ülemistele!

Kõlvart puhub šampuselt vahtu ning parkla kassettmakist mängib linnarahva rõõmuks ansambel Ruja: «Kui liidan kokku rauda, lendab sädemeid. Kui raiutakse metsa, lendab laaste. Ajamasin käib ja lendab sekundeid. Rauda omakorda õgib rooste, õgib rooste.» Roostevaba Tallinna linnatranspordi terviseks!

«Psst! Kajakas on nõlval.»

«Tuleb uus konkurss?»

«Ai, sorry – leevike on toas.»

«Tuleb mingi asjalik transpordi juht?»