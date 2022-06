Krahh, veri on tänavatel. Jah. Kirill ei karda verd. Nataljal on ka korra kuus päevad, see on täiesti loomulik tsükkel. Ükskord jäid Nataljal päevad ära ja hoopis siis tahtis Kirill ennast üles puua. Kõige hirmsam, mis inimesega juhtuda võib, on see, kui talle sünnib loll laps. Ei. Enne tuleb teenida raha, õhtukool ära lõpetada ja ülikoolis vähemalt teisele kursusele jõuda. Majandusteaduskonnas. Siis võib pereplaneerimisega vaikselt peale hakata. Haritud inimesel ei sünni rumalaid lapsi.

Turgudega on samuti nii, ainult et kui seal tsükkel taas vere lendamiseni jõuab, vaatavad inimesed segaduses ringi, nagu oleks see lõpp. Et kuidas saab milleski kindel olla? Terra ja Luna, eksole, nii palju siis stablecoin'ide vettpidavusest? Mis Luna ja Terraga juhtus ja miks juhtus, saate kõik ise lugeda, internet on täis, Kirill ei viitsi seda siin üle kordama asuda.

Turukrahhi ajal turule sisenemine on äravahetamiseni sarnane päevade ajal Nataljaga vahekorda astumisega. Veidi rõve, aga kes julgeb väita, et ilma kepita elu rõvedam ei ole?

Seega võtabki Kirill aastat 2022 nagu mega-aastat, sellistel aastatel jagatakse varasid ümber ja neil, kes praegu huviga krüptoturul ringi ei vaata, puudub võib-olla soov oma tulevikku kindlustada. Või usk oma tulevikku. Päevakauplemisega Kirill praegu muidugi ei tegele, lihtsalt aeg-ajalt ostab spotorder'itega ühte ja teist. Lisaks on selline lõtv aeg hea eneseharimiseks. Kirill loeb. Enne millegi ostmist on väga täpselt vaja teada, millega täpsemalt tegemist on. Nataljat peab ka harima, raamatutega, need mõjuvad tüdrukule hästi, ükskord kui Natalja talle täis peaga juustunoaga kallale tuli, lõi Kirill talle raamatuga vastu pead ja see tegi tšiki kohe tükk maad rahulikumaks.

Teemasse tagasi. Et äkki on see siiski lõpp – miljardite eest väärtust on ilmselgelt olemast lakanud? Et võib-olla on krüproajastu tõepoolest läbi, see rong on läinud, need, kes jõudsid õigel ajal maha hüpata. võivad kergendatult hingata ning ülejäänud peaksid hoolega otsima, kust otsast end põlema panna? Ei. Krüptoajastu võiks lõpetada ainult mingisugune plokiahelast veel parem tehnoloogia, mis ei ole käesolevas hetkes reaalne.

Põgus pilk turule ütleb, et Kirilli rahakotiga pole, jah, kohe suuri asju nagu BTC-d ja Ethereumi krabama mõtet söösta. Aga Ada maksab praegu 0,5 dollarit, ENJ-i 0,6, Mana 1, Sand 1,3. Ehk ei maksa midagi. Mida siin siis mõelda on? Gala on 0,08. Suurepäraseid mänge toodab see Gala Games. Mis temaga ikka juhtuda saab ja mida sul hetkel kaotada on, kui sa saja euri eest võtad? Sul on kaotada ainult 100 eurot, sellest saab isegi Natalja aru. Xrp on praegu 0,39. Kirill jälgib. 0,3 pealt võiks teda juba pisut võtta. Matic, Link, Dot. Hinnad on üldiselt kõik megaokeid. Lihtsalt tuleks võtta erinevaid asju, natuke metaversumit, natu teist ja veidi kolmandat.