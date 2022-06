MUGAVUSTSOONIST VÄLJA ⟩ Itaallanna elab Tallinnas kaubikus. «See on seiklus ja väljakutse»

Ärkan. Joon kohvi, söön jogurtit, venitan, et end oma kehas hästi tunda. Siis lähen jõusaali, jooksen veidi, et endale keskenduda, ja käin duši all. Sealt lähen ülikooli, kus mul on tuba ja laud ja stabiilne internetiühendus. Ma saan kaubikus ka hotspot'i teha, aga oleneb asjast, mida teha vaja on. Vahel on parem ülikoolis. Ja TalTech on selles osas õpilasena suurepärane, et sul on hästi palju lisasid. Mul on näiteks 24/7 ligipääs õppetuppa. Ma olin nii üllatunud, siin on nii lahe õpilane olla. Neil on ka tuba, kus sa saad lihtsalt tšillida diivanitel. Ma valisin TalTechi enda statsionaarseks koduks. Kui ma õppimisega lõpetan, lähen ma kas linna või jään ülikooli lähedusse. Ma tavaliselt üritan kaubikusse minna ainult magamiseks. See ei ole niivõrd kodu minu jaoks kuivõrd koht, kus ma magan. Sest see pole autosuvila, see ei ole väga suur, sa ei saa seal püsti seista või ringi kõndida. Ja sellepärast ka, et inimestega koos olla. Ära saa minust valesti aru, ma armastan oma privaatsust ja oma intiimsust, aga mul on siiski vaja inimestega kontaktis püsida. Ma ei saa oma kaubikus lihtsalt olla nagu karu oma koopas. Kuigi see ka juhtub vahepeal. Nii et see on mu rutiin. Nädalavahetustel ei ole mul väga midagi, mis mind Tallinnas hoiaks. Mul on küll loengud, aga need on online. Nii et vahel ma lihtsalt sõidan ringi. Peatun, millaliganes ma tahan või kui ma leian mõnusa koha. Mul on mu laud, mu arvuti, mu hotspot.