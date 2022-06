SEKS JA LINN ⟩ Õitsemine

Mina ju tean, et inimesed on idioodid, aga lapsed ei ole selles süüdi, neid tuleb päriselt osata armastada enne nende sündi. Õigupoolest läheb see nii kaugele, et inimene (pakijobiga) või inimesed, kes last eostavad, peaksid olema teineteisega armastussuhtes. Aga olgem ausad, see on loogiline ainult minu romantilises utoopias, kus inimesed on ammu aru saanud, mis tunne on armastus ja kuidas see töötab. See on tegelikkus, mida pole, kuid mis saab olemasolevaks ainult läbi kujutlusvõime. Teisalt saab kõik, mida ette on võimalik kujutada, ka teostuda. Ja teostuda ei pruugi see, mida pole võimalik ette kujutada. Just sel põhjusel olen ma otsustanud ka meestesse uskuda kui armastavatesse inimestesse, sest kõik ei saa ju peast patriarhid olla. Mu solvumine meeste peale hakkab vaikselt lahtuma, sest ei otsi enam tõestusi millegi olemasolust või puudumisest. Olen oma deemoni kätte saanud ja õpin teda vähehaaval armastama, sest pole kedagi, kes oleks rohkem hirmul, kui too traumapuntrast koosnev koll, kes ei lase ennast armastada. See muide on mu lemmik life hack, mida fuckboy inspireeris: tõe armastamine vabastab negatiivse kogemuse ebameeldivusest. Kui jõuda oma deemoni armastamiseni, siis pole tal enam su üle jõudu. Siis jätkubki endast oma vajaduste rahuldamiseks. Sotsiaalsust eneseküllasus samas ei asenda.

Loovust ei saa õpetada, aga see on kõigis inimestes ju olemas. Kaasaegse maailma häda ongi paljuski hoopis selles, et jaotatusi tehakse vastandlikkuse alusel. Kunst ei ole tehnika vastand tegelikult, juba etümoloogiliseltki mitte, kui lähtuda ladina keelest, milles tähendab artem «kunstitööd, praktilist oskust, äri/asja/tegevust või ametioskust». Vastavalt tähendab kunst eesti keeles: «1. loov inimtegevus, milles aistitaval kujul (värvi, vormi, heli, sõna vm. kaudu) ning esteetiliselt mõjusana vahendatakse teistele oma (üldistatud ja väärtustatud) maailmatunnetust; /…/ 2. tegevusala selle valdamiseks vajalike võtete ja oskustega; eriline oskus, meisterlikkus.» Küsimus on seega selles, mille alusel inimese mõtlemine toimib. See on väga reaalne valik, kas otsustatakse maailma toimimist näha füüsikalistel või vaimsetel alustel, ent fakt on see, et kumbki ei seisa ilma teiseta püsti. Ma praegu hoian end tagasi minemaks liialt spirituaalseks, ent oma kehalise kogemuse tõttu olen ma siiski kinnitust saanud, et mitte mina ei ole mu keha, vaid et mul on keha, mille sees ma elan. Sellest perspektiivist lähtudes saab laguneda kogu see süsteem mu ümber, mis vaatleb mu identiteeti läbi mu keha – ehk teisisõnu objektikeskselt, mis omakorda viitab ebainimlikkusele.

Kunstist mõtlemine läks ajaloos nihu selle koha peal, kus kunst lahutati loodusest, ent seegi ring hakkab nüüd vaikselt koomale tõmbuma. Kui inimene lahutab enda tegevuse looduse tegevustest, siis tähendab see, et ta ei pea iseennast oma tegevustega enam osaks loodusest. Ja no me kõik näeme väga ilmekalt, mida see planeediga teinud on. Ka enese looduse «krooniks» pidamine ehk antropotsentrism on ettekujutus. Loodust reostavad suurkorporatsioone võiks seega vaadelda kui omamoodi naiivsete romantikute subkultuuri, kelle maailmavaade on nii pimestatud oma eesmärkidest, manifestidest, seadustest ja kasudest, et nad ei näe, kuidas nad ise enda maailma hävitavad. Ilmselge on aga see, et ka korporatsioon kui selline on looming, see on inimalgatus, mis eeldab väga palju tehnilisi oskusi. Ent taoline tehnilisus sisaldub ka elusorganismides orgaaniliselt. Siinjuures ei päde argument inimese eelisest, kuna tal on teadvus, sest inimene pole siiani oma teadvust ära seletada või defineerida suutnud. Kes kordki seeni on trippinud teab ka seda, kuidas taimedel on samuti oma teadvus. Olgem ausad, piisab ka kohvi joomisest või šokolaadi söömisest, et enda teadvuse muutumist nende ainete mõjutusel tajuda.