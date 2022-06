ESTOSTSEENID ⟩ Üheksas. Valus

Sügisel avas üks nupumees ainsa kohaliku kaupluse abiruumis videomängude toa. Neli telekat nelja PlayStation'iga. Veel üks osaliselt kontrollitud keskkond. Seekord hormoonidest pulbitseva vaimu proovile panemiseks. Saatjaks pidev rahapuudus, algelised kihlveod, võlgu tegemine. Oli suur õnn ja samas ka oluline väljakutse saada leti taga päevad läbi molutava ning vaheldumisi kohvi ja tobi konsumeeriva tädiga niivõrd hästi läbi, et too mingitel vabadel momentidel sul tasuta mängida lasi.

Urmo sai tol reedel Mortal Kombatis üsna haledalt lutti. Keskmisest jõukamast perest ülbe tatikana ei mahtunud see talle pähe ning koolipeo eel ajaviiteks mänge jälginud seltskonna ees kumuleerus see sitt enesetunne aina enam. Isegi nii, et ta mind petmises süüdistama hakkas ning kõigile ninna kargas, kui need aina häälekamalt irvitama kippusid.