MINATEADVUS ⟩ Kas eneseteadvus on keha kuningas?

Keha teenimine

Ehkki ise võib tunda end keha «kuningana», siis on ta tegelikult organiseeritud mateeria tahte teostaja. Kehaorganisatsioonile vastu töötades ei jääda kauaks püsima. Me oleme eeskätt oma keha ja seda ümbritseva keskkonna teenijad, aga mitte valitsejad, ja seda maksab meenutada nii oma ihulisi kui planeedi ainelisi ressursse ammutades. Kuid on siis keha olemas selleks, et pakkuda elupaika eneseteadvusele, või tekkis eneseteadvus organiseeritud mateeria müstilise koodi kaitseks? Ilmselt on selline küsimusepüstitus ise naiivsus, sest kõik, mis olemas on, ongi selleks, et olla. Tehkem siis koostööd mateeriaga, mis meid nii usinalt teenib, ehkki seda võib olla vaid selleks, et saaksime talle iga abi eest omapoolse vastuteenega tasuda.