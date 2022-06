RUITLANE EKSAMIL ⟩ Kas kirjanik põrub põhikooli eesti keeles?

Piltliku tähendusega lauset ei leidnud sa üles: «Sel lehmal on ükskõik, kas teeb koogi lauta või õue.» Et sa iseseisvalt moodustatud lause, «Sain kooguga vastu hambaid, võinuks koogiga», lõppu punkti ei pannud, kaotasid sa 1 punkti.

Kirjand. 32/40st

Mis on õnn?

Õnn on pisiasjad. Pisiasjade kogum. Sõber, kelle rinnaesise sa võid täis lahistada, kui nutt peale tuleb, või keegi hea, kes ajab naerma. Õnn on see, kui sul on su eluks vajalik turvaline rutiin, niisamuti need miskid, mis seda vahepeal lõhuvad.

Õnn ei käi inimesest kaugemal. Ehk inimeste juurest ära. Seega pole ta asjades, mida mul pole. Mulle tundub, et tegemist on tajuga. Ja inimene seega kas tajub oma õnne, või mitte.

See on kuidagi kohaloluga seotud ja hetkes väärtustatud. Mul ei valuta praegu kusagilt, mul on kapp süüa täis ja katus pea kohal, telefonis plingivad sõnumid, teisel pool lauda istuvad head inimesed... Midagi siin juba on, seega.

Õnn on see, kui vahepeal õnnestub kellelegi pisut head teha. Mõni hea sõna, tegu, midagi lihtsat. Heategudel on komme heategudena tagasi pöörduda ja mõni selline tagasiside võib pööraselt headmeelt valmistada.

Aga, nagu ma ütlesin, pisiasjad. Heade kogum.