PERFORMANCE ⟩ Absurd päästab maailma. Mentaalne turbulents Helsingis

Kunst räägib eelkõige sümbolite keeles ja kasutab kunstilisi kujundeid. Performance-kunst on maailma tajumiseks suurepärane meedium, sest see on interdistsiplinaarne ja pole mitte ainult eri kunstivaldkondade – heli, visuaalid, liikumine, film –, vaid kõigi eluvaldkondade süntees teadusest spordini. Joonas Jokiranta kasutas maailma tajumiseks ja vastuste otsimiseks soome-ugri šamanismi, tuues välja puuslikud ja tootemid. Inari Virmakoski kutsus kogu publiku ghandilikus rituaalis mõttejõuga maailma muutma. Tomasz Szrama ja Steve Vanoni ostisid abi interaktiivsest pealtnäha lõbusast mängulisusest publikuga. Ameerika kunstnike Joseph Ravensi ja Yoni Vingi etteasted käsitlesid üsna otseselt abordiseaduse vastuvõtmist USAs. Nemad kogesid seda nii valuliselt, et põgenesid Euroopasse – pigem olla siin otse sõja kõrval kui seal kaugel sajandite taguses inimsuse vaenulikus diskuruses. Non Grata ja Hilse Vaisi koostöös totaalse ruumi lõppakord võttis teema kokku mastaapses kaoses tuumaplahvatuste, maailma südametunnistuse, laserite, tule ja tossu keskelt väljunud uue, terve maailma puhaste ja hõõguvate välgunooltega märgistatud tormi põlvkonna näol.