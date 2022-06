TÖÖBÄNDIDE ÜLEVAADE ⟩ Elumees, Vana Kallim, Sada ja Seened. Sinu Naisest rääkimata

Ekstreemsused? Autogrammid? Lauri: Tuleb meelde üks hullumeelne nädalavahetus, mis oli meie algusaastatel, kus reede õhtul oli esinemine Noarootsi poolsaarel ja laupäeval Valgas. Ise muide oleme pärit Lääne-Virumaalt. Noarootsi kutsuti esinema sünnipäevale, mis toimus juubilari suvekodus. Juubilar pakkus võimalust saunamajakeses ööbida, aga oma madratsi ja magamiskoti pidime kaasa võtma. Otsustasime seda võimalust seekord kasutada. Pidu oli üsna konservatiivne, aga läks hästi. Peale esinemist pumpasime oma madratsi täis ja jäime magama. Saun oli loomulikult alguses mõnusalt soe, aga varahommikul läks ikka nii külmaks, et lõpuks pidime riietes magama. Põhimõtteliselt korralikult välja ei puhanud ja alustasime hommikul teekonda Valga pubisse. Kusjuures põikasime Pärnu Hansapäevadelt ka läbi. Kordamööda siis sõtsime, et üks meist saaks sõidu ajal natukenegi puhata. Algselt olime küll enda suhtes skeptilised, et kuidas me küll vastu peame, aga rahvas oli Valgas võimas ja andis meile tohutu energialaksu. Peale üritust sõitsime kodu poole ja pühapäeva varahommikuks olime kodus tagasi. Ei tea, kas see on just metsikuim koht, aga autogrammi on saanud anda näiteks rindade peale. Martin: Mulle tuleb meelde üks esinemine Rapla pubis, kus üks neiu tantsis ja möllas nii kõvasti, et minestas tantsupõrandal. Sõbrad turgutasid neiu üles ja pidu läks täies hoos edasi. Ekstreemseim koht olnud suure parve peal.