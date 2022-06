SEKS JA LINN ⟩ Õrnuse väljakujunemine

Kui mitmeid kordi olen ma kellegi toas oleva elevandiga silmitsi seisnud, teades, et me ei saa hakata sellest rääkima, sest inimene pole ise oma probleemi teadvustamiseni jõudnud. Isegi juhul, kui ta aimab ja sisemine pinge ongi ta juba maha surunud, siis enne, kui ta pole lubanud endal valust tükkideks kukkuda, ei saagi temaga tegelikult haavatav olla. Kurb tõde on seegi, et ta isegi ei suuda teise inimesega siis haavatav olla. Just sellisel pinnal toimibki puudusteadvus: tuntakse, et ollakse millestki ilma, mis teistel on.

Aga mida me tegelikult saame teada sellest, mis teistel on? Selle pinnalt, mis kaugelt paistab või? Taoline võrdlus on jällegi ettekujutuslik, kusjuures veel sellisel abstraktsioonitasemel, mis põhineb esiteks (enda eest peidetud) võrdlusel mina vs nemad, ja teiseks sisaldab see soovi ennast eristada – sest enese kogemust, valu ja puudusi peetakse erilisemaks kui ülejäänute inimeste omi. Ilmselgelt on see lapsik, aga see on tasand, kuhu ka väga paljud täiskasvanud kinni jäävad, pidades seda oma «identiteedi» osaks.

Tegelikult on kõige olulisem see, et me ise endast aru saaksime. Paradoks jälle on selles, et ega me ei saa aru, et meie tunded on teiste inimeste tunnetega võrdväärsed, kui me kellegagi kokku ei puutu. Liigne üksindus on ebatervislik, sest see võimendab kannatamise suurust, ent oma tunnetega kontakti saamiseks on üksinduses olemine teataval määral ka kriitiliselt oluline. Suhtlemist on eelkõige vaja selleks, et toimuksid sotsiaalsed reaktsioonid, mille alusel oma tunnete maastikul toimuvat jälgida ning teha järeldusi nii enda kui sootsiumi suhtes, kellega suheldakse. Non-active-player-tüüpi karakterid jäävad tihtilugu ringrajale igavesti sama tiiru tegema, aga on igaühe enda valik, kas taoline tüpaaž pakub talle turvatunnet, sest on keegi, kes on kogu aeg sama jutu ja teguviiside ahelas, või mõjub see ta enda arengule pärssivalt – või üldse midagi muud. Inimeste arengu eeldused ja tasandid on täiesti erinevad.