Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtulahend pole mitte ainult märgiline. See lahend on evolutsiooniline – tegemist oli ajaloo vältel üliharva kokku tuleva evolutsioonikohtu otsusega. Evolutsioonikohust ei olegi mõtet igal tühisel inimarengu etapil kokku kutsuda. Viimane selline toimus üle 2000 aasta tagasi ja päädis Jeesus Kristuse ristilöömisega.

2000 aastat tagasi vastu võetud kaheldava otsusega tapeti armastus ja see on tähendanud 2000 aastat kannatusi. Sõjad, katkud, näljahädad. Kristuse enda kannatused on selle kõrval kahvatunud ja kahvatuvad ka täna ja just igas elada antud hetkes. Igas sekundis. Ja igas sellele järgnevas. Uus kohus oli õiglasem, selle otsus on parem, siin mõisteti hukka süüdlane. Piinad annavad tasapisi järele ja headus tuleb tasapisi inimese sisse tagasi. See sai võimalikuks tänu pealtnäha tühisele asjaolule, et Amber Heard võttis kätte ja sittus Johnny Deppi voodisse. (Mõnede väidete kohaselt voodi kõrvale.)

Esimese kohtulahendi puhul kaotasime armastuse, teise puhul lootuse, et see kunagi naasta võiks. Amber Heard läks alatuses nii kaugele, et süüdistas teos koera (see osutus labaseks valeks, sest Johnny Depp oli elus koerasitta näinud). Kuidas inimkond siit edasi läheb? Me läheme siit armastuse ja lootuseta. Ja see polegi nii hull, kui esmapilgul tundub. Me lähme siit edasi ilma Amber Heardita, sest perspektiiv, et keegi sul voodisse või selle kõrvale seda teeb, nõuab evolutsioonilisi ümberhindamisi.

Amber Heard ja emadus? Meil on igas ajahetkes inimkonnana vähem kui 100 aastat bioloogilise väljasuremiseni. Et me peame bioloogilises plaanis liigi taastootmiseks vajamineva Amber Heardiga leppima, seega voodisse või selle kõrvale ilmneda võivat ka iseenesestmõistetavalt võtma? Ei usu.