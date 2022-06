Suur osa kriitikast, mis projekti saatis, keerles projekti läbipaistvuse ümber. Mitmed toetajad tundsid, et neid on jäetud infosulgu. Samuti tekitas küsimusi, kuhu kadus Hooandja kaudu saadud 9270 eurot. Uudiskirjas paotavad Mets ja Arnek sellele infole ust täpsete summade esitamisega – kui palju läks näiteks domeeni ja serveritega seotud kuludele, kui palju sisseostetud kaubale, töövõtukuludele jne. Tuleb ka välja, et füüsiline buss sai siiski soetatud. Lisaks Hooandja kaudu kogutud rahale pani Mets ka ise bussi ostuks raha alla üle kahe tuhande euro. Nüüd, kus projekt ei realiseeru, on eestvedajad otsustanud bussi annetada Ukraina sõjakoldeid abistavale perekonnale.