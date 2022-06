UUDIS ⟩ Pärnu Loovlinnaku suvehooaeg avati uue galerii ja rahvusvahelise kunstiprogrammiga

Juunis lisanduvad Ukraina kunstnikud: Dariya Stiletskaya on juba kohal, järgmisel nädalal tuleb Maria Zvolynska, siis Aina Vilberh. Kurt Ruslan kogub praegu Eestisse saatmiseks sõjatandrilt lasteaedade, koolide, haiglate uksi et püstitatada neist Pärnusse installatsioon «Sõja uksed». Ustel on jäljed kuulidest, tulest, plahvatustest. Iga uks avaneb ja sulgub, et inimesed saaksid sealt läbi minna. Iga ukse ees on silt infoga, mis lugu selle uksega on. «Sõja uksed» on lugude labürint, mida saab läbida. Inimesed saavad selle abil kogeda ajaloolisi sündmusi, mis nende silme ees lahti rulluvad. Kurt tahab rääkida Ukraina sõjast läbi kunsti ning tõmmata uksega paralleele eluga. Sest ustel, nagu ka inimestel, on oma ajalugu. Tänu tollele installatsioonile saavad inimesed puudutada «asju» ehk uksi, mis on näinud sõda ja mis oskavad rääkida rohkem kui sotsiaalmeedia, uudised või poliitikud…