MEEDIAANALÜÜS ⟩ Naisteportaalidel on aeg kastist välja tulla

Võiks ka vaielda, et miks ei ole sarnast nähtust ka meestele. Kus on Meesteleht ning Delfi ja Postimehe Mehed? Miks peavad mehed rohkem vaeva nägema, et leida teemasid, mis justkui kajastaks tänapäeva meest tema terviklikkuses? Huvitav on, et naisteportaalid on justkui ka natuke meesteportaalid, sest artikleid, mille pealkirjad pöörduvad meeste poole, on küll ja veel. Mehed aga nendeni ei jõua. Peamiselt on sellised artiklid suhete ja seksiteemalised. See, et need on paigutatud naiste lehtedele, jätab mulje, et suhtes ja seksis on naine see, kes peab teenima meest, tundma meest läbi ja lõhki, oskama meest rahuldada. Pole nagu väga 21. sajandi vaade heteroseksuaalsetele suhetele.