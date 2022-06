HISPAANIA REISIPÄEVIK ⟩ España, primera parte – Perega Mallorcale ja Ryanairi feil

Üldiselt on selline värk, et me reisime palju, koroonaaeg on olnud erand. Kristi reisib üksinda eriti palju, sest töö on selline. Aga jah, oleme poistega sitaks reisinud, kõik tüübid on enne aastaseks saamist lennuki peal olnd, ja mitte selleks, et kuskile Euroopas sõita. Vanima poja esimene reis oli 6-kuuselt Kuveiti, keskmisel 10-kuuselt Marokosse ja noorimal 4-kuuselt Dubaisse ja Kuveiti. Kaks aastat tagasi läksime just enne koroonat Lääne-Keeniasse, olime peaaegu 3 kuud Shianda nimelises kohas. Oleme Marokos sõitnud nelja täiskasvanu, kahe lapse ja pagasiga 700 kilomeetrit Tangerist Essaouirasse, autoks Fiat Panda või sarnane. Oleme neljakesi enne väiksema sündi — ta oli veel Kristil kõhus siis — sõitnud Tallinnast Prahasse, söönd seal jäätis ja siis tagasi tulnd. Viie tärni hotellid Kisumus, sitased hostelid Tangeris, kus linade peal on imelikke karvu, telgid metsas, sääsevõrgud troopikas, apartemendid Portugalis ja compound'id Keenias. Need poisid on kõigeks valmis, Hispaania on isegi suht safe variant, Euroopa või nii. Teades meid, suudame me ka siit viimse välja pigistada.