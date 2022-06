RUITLASEGA VEE PEAL ⟩ Patriotism aitab peita vene inimese häbi- ja süütunde

Boris ütleb, et vene karjas on 20 protsenti teisitimõtlejaid, karjalõhkujaid. Neid, kes pööraksid võimalusel asjad teisipidi. Võimalusi pole palju, ajakirjanikud surevad, ärimehed kaovad. Aga 20 protsenti on 28 miljonit inimest. 28 miljoni inimese jagu allasurutud inimlikkust. Hea mitu Baltimaad. 20 protsenti tähendab, et Venemaa ei ole nii ühtne midagi.

Ma ei halasta. Räägin Borisile Majakovski Viiendast Internatsionaalist. Majakovski on üks osa vene inimese alateadvusest. Viies Internatsionaal näitas eelmise sajandi alguse vene inimese suhtumist naabritesse. See ei ole muutunud. Baltimaad on äramärkimist mitte väärt rämps, Prantsusmaa on tõusikute tallermaa, Poola on peldik, Inglismaa muda, Ameerika lihtsalt veider ja jälk. Ainult Saksamaa oli Majakovski jaoks midagi.

Segipekstud ja alandatud Saksamaas nägid ka bolševikud verevendadest liitlasi ega suutnud leppida, et revolutsioon Saksamaale ei laienenud. See suhtumine pole Venemaal muutunud, muu maailm on impeeriumi jaoks siiani rämps, välja arvatud see vana hea Saksamaa. Saksamaa on praegugi segaduses nagu häbelik pruut – kihlasõrmus on sõrmes, aga peigmees on pildi eest ära joonud ja küla peale kaklema läinud. Boris ei keera pead ära, ta on nõus. Jah, me oleme süüdi, tahame me või mitte, aga meil tuleb ühel päeval seda tunnistada ja Ukraina oma rahadega üles ehitada.