SEKS JA LINN ⟩ Lihtsalt seks või ainult sugu?

Ma kujutan ette, kuidas mõni neist vendadest seda praegu loeb ja närvi läheb. Noh, mis mõtted peast läbi käivad? Tahad ära mind tappa, sest ma olen radikaalselt teisel arvamusel maailmast kui sina? See toob mind järgmise punkti juurde, kuidas mehed kahjuks naistest erinevad: võrreldes naistega on mehed endast tihtilugu õigustamatult heal arvamusel. See on absoluutselt taandatav kultuurikasjakilikkusele. Nagu uuringu sisugi tõendab, võeti ka arvesse psühholoogilist sugu, mis viitab sellele, et bioloogiline sugu iseenesest sisaldab mentaalseid variatsioone maskuliinsusest ja feminiinsusest. Kummagi soo tunnused on igas inimeses individuaalselt olemas, mis juba iseenesest on tunnistus sellest, kui mõttetu on ühe või teise bioloogiat binaarsesse opositsiooni asetada. Elades kultuuris, kus ajalugu ja poliitikat on teinud mehed õigustusel, et naine on nõrk ega saa millestki aru, on loonud tegelikult hoopis pinnase, mis on soodustanud naist saama veel tugevamaks kui ta niigi on: saavutanud emotsionaalse eneseteadlikkuse ja hinnates oma alalhoidlikkust on ta korraga mitmel tööl rüganud, samal ajal kui mees end järjepidevalt sõdades ära tapmas on käinud, mille taustal on naise võimekus viimase sajandi jooksul mitmekordistunud. Ta võib olla bioloogiliselt naine ja mentaalselt mees – nii ema kui peaminister ning samal ajal võimestada sellega teisi naisi, samal ajal kui mehed kardavad tundeid, kaifivad konkurentsi ja eeldavad, et neil on õigus saada rohkem ainult seetõttu, et nad on bioloogiliselt mehed (sellega end ise kapitaliks taandades). Te ise õpetasite meile, kuidas ära panna.