EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Eesti inimene vastas hinnatõusule jooma hakkamisega

Pole halba ilma heata, hinnatõus on riigile hea, aprillis suurenes käibemaksu laekumine 30 protsenti. Alkoholiaktsiisi tasumine võrreldes eelmise aastaga on juba teist kuud näidanud väga kiiret kasvu. See näitab, et hinnatõus on kohale jõudnud ja inimesed otsivad aktiivselt probleemile lahendust.

Miks on elekter praegu keset suve nii kallis? Kas see on ka koos kütusehindadega relatiivsusteooria alluvusest välja läinud? Ei, räägitakse, et süsinikukvoodi hind on kaks korda kõrgem kui aasta tagasi. Kvoot on kvoot. Ja gaasist toodetud elektri hind püsib kõrgel, kuna Norra hüdrojaamade reservuaarid on tühjad, Balti riikides napib tuuleenergiat...