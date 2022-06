EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Reeturlikel sakslastel on veel omajagu võlgu mida tasuda

Mis puudutab Schröderit, siis selle papi eest, mis ta Venemaalt on saanud, oleks ilmselt iga teinegi valmis Putini mune lakkuma. Seejuures peaks alati küsima, et mida ma ise teeksin? Vastus on väga lihtne – selle rahaga kindlustaksin ma oma lapsed ja lapselapsed seitsmendast põlvest saadik või veelgi kauem. Teine võimalus oleks jätta nad lihtsast ja rikkast tulevikust ilma. Õpetasin ka õpetajana lastele, kellel oli kalduvus näppamisele, et muidu pole varastamine ilus, aga kui kuidagi muudmoodi ei saa, siis peab varastama nii palju, et pärast vahele jäämist ei oleks häbi, umbes nii, nagu tegi Avo Viiol. Sama on ilmselt ka Schröderil, ta on saanud nii palju, et häbi tal kindlasti ei ole, ta võib oma papihunnikuga kõik häbistajad lihtsalt laiaks visata.