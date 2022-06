INTERVJUU ⟩ Ukraina snaiper "Kass": Venemaa on nii põhjalikult persses, et vahel on seda raske uskuda

Jah, just, makaagid. Ja neid võis piirkonnas olla ehk 2000, see oli kõik. Aga see ei ole sõjavägi; need võtab nädalaga maha ja saab edasi liikuda. Ja... tol hetkel ma lihtsalt sain aru, kellega me võitleme, kellega meil siin tegemist on. Et kui ma leian end sellisest olukorrast, peaksin seda võimalikult enda huvides ära kasutama ja ellu jääma. Ja et arusaamine sellest, kuhu ma sattunud olen ja mis minuga toimub, peab saabuma nüüd ja kohe. Siis hakkasin ma mõtlema kriitiliselt ja rahulikult. See võib kõlada julmalt, aga kui sa sõjas kõike südamesse võtad... Kui su seltsimees, nüüd juba sõber, on surnud, siis hakkad end seestpoolt närima mõtetega, et, jumal küll, jebatt, see on pöördumatu, mida ma nüüd tegema pean, ja kas ehk mina olen järgmine. Su pea on täis idiootlikke mõtteid, mis takistavad sind käske täitmast. Ja siis sa hakkad arvama, et ei pea enam täitma üht või teist käsku, millest võiks suurt kasu olla neile, kellega koos sa sõjaväljal oled, kellest suur osa jääb ellu, kes on ikka veel elus. Sa võid kaotada rohkem kui sinu kõrval olevate võitlejate elud; kui sa sured lolle küsimusi küsides, võid kaotada midagi enamat kui iseenda. Vaenlane võib kaitseliinist läbi murda, edasi liikuda ja hakata ründama sinu kodumaa tsiviilelanikke, kes ei tahtnud ega saanudki sõjaks valmis olla ja kes ei taha võidelda. Tsivillelanikkond on tsivillelanikkond, sõjavägi on sõjavägi. Me kõik, kes me teenistusse jäime, jätkasime seda. Kõik meist andsid pädevalt aru sellest, mida me tegime, mida me tegema pidime ja millised võisid olla nende tegude tagajärjed. Isiklikult suutsin mina just niimoodi endas leppida sellega, et pean end kokku võtma ja lihtsalt tegema oma tööd.