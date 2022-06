SUBKULTUUR ⟩ Teejuht incel'ite seksuoloogilisse abstinentsi

Modernne neo-incel'ite leksikon

Cope'imine ja Seethe'imine käivad käsikäes – sa kas tuled toime oma tunnetega ja elad illusioonis (cope) või sa lased nendel tunnetel enda üle võimust võtta ja lähed marru (seethe). Thot'id, Foid'id, Stacy'd, Femoid'id, Becky'd ja Noodlewhore'id on kõik üks ja sama asi – naised. Erinevad naised, õigemini nende pealiskaudsed füüsilised tunnused, kuid siiski, naised. Manlet'id on kõik maailma mehed, kelle pikkus jääb alla 182 cm. Siit jookseb arvatavasti üks nende tähtsamaid piire: kui sa leiad ennast täiskasvanuna alla seda piiri, siis on sinu jaoks kõik läbi. Chinlet'id on mehed, kes leiavad, et ainus konkreetne tunnus, mis määrab ära sinu staatuse alfaisasena (Chad'ina) on sinu lõuajoon ja selle tugevus ning Gigachad on selle ülim vorm. Blackpill on uskumus, et ainus asi, mis sinu väärtuse siin maailmas naistele annab, on sinu geneetika, spetsiifiliselt selle puhtus ja maskuliinsus. Ropefuel on inimene, kelle jaoks on kõik juba läbi. Ainus asi, mis tal veel teha jääb, on end lakke riputada (an hero)... Kui ta just ei korralda Day of Reckoning'u ehk massitulistamist. Incel'ite kultuurile tutvustas massitulistamise korraldamist Elliot Rodger.