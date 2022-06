JALUTUSKÄIK KOHALIKUGA ⟩ Episood 1/2. Kohtla-Järve nihkes nunnusus

Narva ja Tallinna vahel mööda magistraali sihikindlalt liikujale võib jääda mulje, et Jõhvit, Kohtla-Järvet ja Kiviõli polegi päriselt olemas. On mingid mäed või taevast kumav valgus, mõnikord ka mingi spetsiifiline lõhn ning stereotüübid, milliste kummutamiseks suur osa meist lihtsalt ei viitsi oma süvenemisvõimet suunata. Ja võib-olla ei peagi, sest ega stereotüübid ilmaaegu ilmapeale inimesimööda aelema kujunenud ole – küllap on nendest evolutsiooni käigus suurele osale meist ellujäämisel abi olnud. Hirm teeb silmad suureks, korralik stereotüüp aitab ajutööks vajalikku energiat kokku hoida, ettevaatlikud jäävad ellu. Kuulan hoolega telefonist kostuvaid juhiseid, sõidan vaikse tempoga linna sisse ning pargin auto täpselt Virula väljakul asuva ning kunagi Pobeda nime kandnud endise kinoteatri kõrvale.

Siin ma nüüd siis olen. Ilm on suurepärane – soe ja õrna tuulega, päike on õhtusse vajumas ning tekitab madalate stalinistlike majade ning puude vahelt rammestunud varjumustreid. Teisel pool platsi istuvad pingi seljatoel kaks nooremapoolset tätoveeritud meest, rüüpavad valget veini ja mängivad kitarri. Mulle tundub, et midagi 5’nizzalt, kuid kindel ei ole või on too nokatsiga kutt sellest oma töötluse teinud. Siin-seal jalutab kiirustamata erinevas vanuses rahvast, longivad tuvid ja käratsevad varblased. Mu selja taga kahekordse maja erinevatel väikestel rõdudel suitsetab vaikides kaks tüsedat naist.