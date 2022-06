RUITLASE ARVUSTUS ⟩ «Top Gun 2: Maverick». Lõpuks ka üks õnnestumine

Toona jäi filmist keskpärane mulje. Või pisut peale. Ja nüüd, 36 aastat hiljem, «Top Gun 2. Maverick».

Eelhäälestus oli ikka ülimalt kahtlev. Kangelaslikkus ja sõjaline üleolek ükskõik mille või kelle üle tundub praegu maailmas valitsevat olukorda silmas pidades naeruväärne. Maailma suurjõud nr 1, USA on kahe filmi vahele jäävate aastakümnete vältel võidelnud endast oluliselt nõrgemate vastastega. Ja nüüd, kui pärast külma sõja lõppu on maailmas tõepoolest ka konflikt, mis päriselt reageerimist nõuaks, on end kinolinadel võitmatu jõuna näidanud USA ennast võitlusest taandanud ning pelgab Venemaa hirmus ühele agressiooni alla sattunud riigile isegi korralikku ja toimivat relvastust saata.

Ja tulemus pärast filmi lõppu on. Jah, seda saab võtta nagu päris halba filmi. Ja niisamuti saab seda võtta nagu segaselt head asja. Minu valik on kindlasti teine, päris uskumatu, et ma nii tunnen. Et «Top Gun 2» on pööraselt hea film. Et suhteliselt keskpärasest vaid veidi kõrgemal tasemel «Top Gun 1-te» oli vaja juba ainuüksi selleks, et «Top Gun 2-l» nüüd põhjust ilmuda oli.