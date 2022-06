LINNARUUM ⟩ Vihased Kalamaja Issid on tagasi

Samal ajal, kui Ukraina tänavatele maanduvad ikka veel raketid ja mürsud, ei ole Vihaste Kalamaja Isside jaoks enam kohatu nõuda, et siinsetel tänavatel oleks rohkem pinke, kus aega veeta. Kõlavad loosungid nagu: «Loome mitmekesist ja tänapäevast linnaruumi!», «Tänav on meie kõigi ühine eluruum!» ning «Halloo, meil tapeti autodega 22 inimest ja see on normaalne?» Elukvaliteeti häirivad veel koledad prügikastid, torupiirete rohkus, teedeäärsed mullalapid ja autode liialt kõrge piirkiirus. Aa, ja taimi võiks ka rohkem olla. Selline näebki välja sõjaaegne elitaarne väikekodanlik aktivism.

Vihased Kalamaja Issid on tagasi koos oma põhjendatud ootusega, et elu Tallinna kesklinna külje all – täpsemini piirkond, mis on piiritletud ühelt poolt Telliskivi ööeluga, teiselt poolt endise fentanüüliepitsentriga ning nüüd ka Noblessneri nooblite terrasside ja kohaliku Berliini odava kehastusega Halli näol – peaks ja võiks olla sama rahulik kui Viljandi või Haapsalu. Reaalsus vs ootused tabab neid raskelt, nad üritavad selle eest põgeneda @mitte_tallinna kommentaariumi kõlakambrisse, kuid peale kiirete laikide ei ole sealt muud tulemas.