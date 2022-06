PAIDE-WAY ⟩ Kultuuri rahastamine on halb, kultuuri rahastamine on hea

Mõtlen sellele seoses ERR-i kultuuriküljelt loetud Vaba Lava teatrijuhi Märt Meose arvamuslooga Paide teatri peatsest sulgemisest kontekstis, kus NO99 on juba kinni, Von Krahl on lubanud aasta lõpuks uksed sulgeda ning Vaba Lava enda tulevik rohkem kui ebakindel. «Kõik need on otsingulised ja Eesti ühed uuenduslikumad teatrid. Liigume üsna selgelt tagasi sinna, kus oligi ainult kaheksa riigiteatrit ja kinnine ring,» kirjutas Märt Meos.

Kultuuri rahastamine on halb, kultuuri rahastamine on hea. Mõlemad tõesed asjad. Ma loodan, et ükski kirjanik, kunstnik või näitleja ei loo stipendiumite ja preemiate nimel. Stipendiumitel ja preemiatel on oma meeldivad küljed – raha kulub alati ära ja teiseks väljendab see tunnustust ja märkamist. Aga rahastamine loob ebatervet konkurentsi, rahasaaja räägib raha jagava käe keelt ja raha toodab keskpärasust. Teisalt, kui tahta jälle heal tasemel balletti või orkestrit, siis väikses riigis nende rahastamisest ei pääse. Kust aga läheb tarviliku ja mittetarviliku rahastamise piir, seda nii lihtne öelda ei ole. Samas nii hullud asjad, nagu samas portaalis Priit Põldma näeb, väites, et need kellad, mis kuulutavad Paide Teatri lõppu, on hingekellad Eesti teatrile ja eesti rahvuskultuurile, ka nüüd ei ole. Vastan Priit Põldma arvamusartikli pealkirjas püstitatud küsimusele: Kes me oleme, kui laseme Paide Teatril sel moel lõppeda?