JAANIFESTAR ⟩ Sel korral otsa ei tohi saada

Täna on esimesed tuled, 24ndal viimased, 4 jaanituld on selline normaalne, üks saaks kiiresti otsa.

Esimesel tuleb tõenäoliselt juua, ülejäänutel piisab kui peale võtta - peaasi et otsa ei saa.

Söögiga on sama asi - palju pole vaja, peaasi, et otsa ei saa.

Paak tuleb kütet täis võtta, praegu on ikka sitaks kallis, neli päeva sõitu, peab kindel olema, et otsa ei saa.

Kaine rool tuleb varakult kokku leppida, need trossid on kulla hinnaga praegu, homme õhtuks on raudselt otsas.

Shanon või Termikas, vahet pole, peaasi, et liiga vara otsa ei saa, kärmelt tuleb tegutseda, ega siin pika jutu meestel midagi teha pole, pimedat aega on napilt, kui tüdrukut kohe maha ei võta, saab pime aeg otsa.

Eitedega on ka paras nuss, normaalsete tissidega ja kellel veidi perset, need saavad juba jagamise alguses otsa.

Hea, et on neli jaaniõhtut jutti, saab ennast ära jagada, ühe päevaga oleks ise ka tõenäoliselt otsas.

Ega need jaanid on selguse aeg, sõbrad tulevad kokku, suud räägitakse puhtaks, aasta jooksul tekkinud pinged tulevad välja, kes kellele mida öelnud, mõelnud ja tihtipeale on pärast seda sõprus ka otsas.

Mõnikord läheb mõni värdjas käest ära, lappama, siis on pooled jaanitulelised tal otsas, kes lööb jalgadega, kes rusikaga.